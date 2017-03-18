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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:54
reus написав: flyman написав:
Так в ті роки подібне коїлося по всьому світові.
Ще 100 років тому у сім"ї з села із 10 дітей доживало до повноліття двоє.
Але "клятий совок"
Ще один совок виліз
Я жив при совку, я знаю, що кажу. Вивчайте історію з незалежних джерел, а не з пропаганди, тоді, можливо ви познаєте глибину глибин
Напиши свою альтернативну історію, та опиши ще одну Утопію,
я ж дивлюся на те що є по фактам, а не могло би бути (могло бути гірше, а може краще).
30 років без "клятого совка", і?
Який результат? Доганяєм Польщу?
Яка народжуваність, яка смертність, яка тривалість життя?
Клятий совок заважає?
В ковідній темі заважають антиваки.
Давай будем далі полювати на відьом.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:56
vitaliian написав:
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:00
reus написав: vitaliian написав:
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.
Тягнем нитку, розкручуємо клубок.
А звідки взялося то "ментальне наслєдіє", якщо копати вглиб, то дійдем не тільки до Богдана Хмельницького а і до Київської Русі, а може ще глибше, до Кия з Щеком і Хоривом і Либедю.
Не на тих пагорбах місто поставили. Ай, які нехороші, мабуть. А так би був Київ десь на Дунаї/Ісаарі, чи ще ліпше на Ельбі. І обговорювали ціни Монахена чи Дрезна.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 жов, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:00
reus написав: vitaliian написав:
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
Я пользуюсь тем, что я сам создал и заработал. А вот ментальное наследие совка нам мешает стать успешным государством. По АЕС. Чернобыль мы до сих пор расхлебываем, это яркий пример продукта совка, когда некомпетентные совки своими действиями сделали техногенную катастрофу мирового масштаба, да и само государство развалилось, потому, что совок, это субстанция не жизнеспособна.
электроэнергию, школы, садики, вузы, жд пути, поликлиники вы не создавали, не трещите. Если вы чем то из списка не пользуетесь сейчас, всё равно вы этим всем пользовались ранее.
с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:03
vitaliian написав:
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
СССР это и был большой ГУЛАГ, в котором были лагеря, которые являлись просто структурными подразделениями большого лагеря - совка. Да и если вы про то, что построили при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили, поэтому не надо мне тут сказки рассказывать о наследии.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:05
vitaliian написав:
с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
можна ругати публічно правлячу партію і Президента, і за це теж, скоріш за все нічого тобі не зроблять,
багато чого ще можна, що заборонялося в СРСР, але чи треба?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 жов, 2021 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:05
reus написав:
при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:08
flyman написав:
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:08
vitaliian написав: reus написав:
при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.
до речі, за 10км від дачі, дерев"яний міст із залізними рейками (від часів совка, а може і ще він і німців бачив) замінили за час "великого будівництва" на новий капітальний "бетонний" міст.
Хоч один Президент, при якому хоч щось робиться.
Я, навіть починаю думати, що може хай би і на другу ходку йшов, і може б яке ще "нове лице" мером би вибрали.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:12
flyman написав:
Клятий совок заважає?
У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.
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