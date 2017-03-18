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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8786878787888789

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15

  reus написав:
  flyman написав:Клятий совок заважає?

У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.

Борьбу с коррупцией тоже переложим на пересичных? Ну если государство ничего никому не должно. Что об этом Кеннеди говорил?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Да даже тем, что если тебе что-то не нравится, то ты можешь уехать в любую струну мира. В совке билет ты мог купить только в лагерь и строить успешное социалистическое будущее :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:17

  vitaliian написав:
  flyman написав:можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.


ну, слава Богу - у Вас память вернулась - период совка вспомнили, а учитывая, что Вы врядли публично ругали власть являясь учеником 1-го класса :) ...выходит, что Вам уже МНОГО за 40 :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:18

  reus написав:
  vitaliian написав:с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Да даже тем, что если тебе что-то не нравится, то ты можешь уехать в любую струну мира. В совке билет ты мог купить только в лагерь и строить успешное социалистическое будущее :mrgreen:

Я не собираюсь никуда уезжать и не ищу легкой красивой жизни. Буду тянуть лямку вместе со своим народом, как бы тяжело это не было. Уверен при совке я делал бы тоже самое.
  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.


ну, слава Богу - у Вас память вернулась - период совка вспомнили, а учитывая, что Вы врядли публично ругали власть являясь учеником 1-го класса :) ...выходит, что Вам уже МНОГО за 40 :)
вам виднее.
При горбатом мне было 13, когда активно ездили в Польшу под видом танцевальных коллективов, там же покупали доллары, газировку в 1,5л бутылках, жевачку, плееры и прочую дребедень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:20

  vitaliian написав:
  reus написав:при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.

Всей страной нужно в лагерь, отстраивать страну :mrgreen: Коррупционеров расстрелять без суда и следствия! Заживем :mrgreen: Только вот КНР расстреливает коррупционеров, а их меньше не становится.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Страшная логика ностальгирующих. При союзе строились школы, садики и остальное.
А без союза не строились бы? Даже Польша ушла в перед лет на 50.
Совок не только Украину выпотрошил, а успел нагадить даже в Хорватии например.
А ГДР так вообще страшилище панельное.
Называется сравни две половинки.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:23

  vitaliian написав:
  reus написав:
  flyman написав:Клятий совок заважає?

У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.

Борьбу с коррупцией тоже переложим на пересичных? Ну если государство ничего никому не должно. Что об этом Кеннеди говорил?

Я Вам предлагаю подтянуть матчасть, потом поговорим, на мой взгляд, вы жертва пропаганды :D
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