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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:15
reus написав: flyman написав:
Клятий совок заважає?
У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.
Борьбу с коррупцией тоже переложим на пересичных? Ну если государство ничего никому не должно. Что об этом Кеннеди говорил?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:16
vitaliian написав:
с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Да даже тем, что если тебе что-то не нравится, то ты можешь уехать в любую струну мира. В совке билет ты мог купить только в лагерь и строить успешное социалистическое будущее
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:17
vitaliian написав: flyman написав:
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
ну, слава Богу - у Вас память вернулась - период совка вспомнили, а учитывая, что Вы врядли публично ругали власть являясь учеником 1-го класса
...выходит, что Вам уже МНОГО за 40
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sergikkc007
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:18
reus написав: vitaliian написав:
с остальным полностью согласен, но чем сейчас лучше совка?
Да даже тем, что если тебе что-то не нравится, то ты можешь уехать в любую струну мира. В совке билет ты мог купить только в лагерь и строить успешное социалистическое будущее
Я не собираюсь никуда уезжать и не ищу легкой красивой жизни. Буду тянуть лямку вместе со своим народом, как бы тяжело это не было. Уверен при совке я делал бы тоже самое.
sergikkc007 написав: vitaliian написав: flyman написав:
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
ну, слава Богу - у Вас память вернулась - период совка вспомнили, а учитывая, что Вы врядли публично ругали власть являясь учеником 1-го класса
...выходит, что Вам уже МНОГО за 40
вам виднее.
При горбатом мне было 13, когда активно ездили в Польшу под видом танцевальных коллективов, там же покупали доллары, газировку в 1,5л бутылках, жевачку, плееры и прочую дребедень. В Польше я продавал запчасти на Жигули и зарядные для автомобильных аккумуляторов. Из всего автобуса танцевать не умел никто.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 20:59, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:20
vitaliian написав: reus написав:
при совке, то и я и мои родители за копейки это все строили
а теперь за бюджетные триллионы не строится ничего, здобулы.
Всей страной нужно в лагерь, отстраивать страну
Коррупционеров расстрелять без суда и следствия! Заживем
Только вот КНР расстреливает коррупционеров, а их меньше не становится.
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reus
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:21
Страшная логика ностальгирующих. При союзе строились школы, садики и остальное.
А без союза не строились бы? Даже Польша ушла в перед лет на 50.
Совок не только Украину выпотрошил, а успел нагадить даже в Хорватии например.
А ГДР так вообще страшилище панельное.
Называется сравни две половинки.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:23
vitaliian написав: reus написав: flyman написав:
Клятий совок заважає?
У більшості населення совковий менталітет, тому що вважає, що держава їм повинна вирішити всі проблеми и безоплатно. В свій час Кеннеді сказав що американці повинні щось зробити для США, а не чекати від держави подачок, тому вони й успішна розвинута країна.
Борьбу с коррупцией тоже переложим на пересичных? Ну если государство ничего никому не должно. Что об этом Кеннеди говорил?
Я Вам предлагаю подтянуть матчасть, потом поговорим, на мой взгляд, вы жертва пропаганды
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:26
reus когда я у вас попросил цифры вы вежливо отморозились)
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vitaliian
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:26
vitaliian написав:
Уверен при совке я делал бы тоже самое.
Да конечно, романтика хлебать баланду в лагерном бараке
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:27
Вот что круто при совке делали это лечили так сказать зубы.
В то время как во всём мире поход к дантисту обычное дело, у нас три поколения искалеченной психики
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