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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:29
Проблеми не в сортирах, а в головах (с)
Для любителів совка саме цей фільм має бути знаковим, хоча багато хто дивиться його, як "Острів доктора Моро" - про пересадку песику гіпофізу, а не як сатиру на тодішнім пролетаріатом на фоні професури і спробу зробити нікого чимось (кто бил никем, тот станет всем).
Тому й багато хто живе зі словами "абирвалг" в голові досі.
Вони досі не розуміють, чому "Собаче серце " було заборонено в совку багато років, більш, аніж 40.
"Інтер" активно пропагує совкоєйфорію і "все билі молодие і стояли не только деревья", а наші плебеї від патерналізму ніяк не можуть відійти до елементарних розмежувань обов"язків і прав. Сумно, бл@
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stas_rst
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:30
reus написав:
Я Вам предлагаю подтянуть матчасть, потом поговорим, на мой взгляд, вы жертва пропаганды
30 років пройшло, а декому совок заважає.
Це як поганому танцору щось заважає між ногами.
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:30
stas_rst Стас вы от хорошей жизни перехали из Тернополя в Киев или по идейным соображениям? Это что за успешная страна когда в родном Тернополе вам делать нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:31
vitaliian
Вообще не понимаю как вас занесло на финансовый форум, с вашими взглядами. Вам нужно быть агитатором на совковых подпольных партсобраниях и думать о великом
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:32
stas_rst написав:Проблеми не в сортирах, а в головах (с)
Для любителів совка саме цей фільм має бути знаковим, хоча багато хто дивиться його, як "Острів доктора Моро" - про пересадку песику гіпофізу, а не як сатиру на тодішнім пролетаріатом на фоні професури і спробу зробити нікого чимось (кто бил никем, тот станет всем).
Тому й багато хто живе зі словами "абирвалг" в голові досі.
Вони досі не розуміють, чому "Собаче серце " було заборонено в совку багато років, більш, аніж 40.
"Інтер" активно пропагує совкоєйфорію і "все билі молодие і стояли не только деревья", а наші плебеї від патерналізму ніяк не можуть відійти до елементарних розмежувань обов"язків і прав. Сумно, бл@
Ми зрозуміли, совок це зло.
Зло тре зруйнувати, дракона вбити (навіть фільм такий був).
Що далі?
Чим ліпше?
Який прогрес?
Польщу догнали?
Що заважає збудувати ще один міст через Дніпро?
Або пару станцій метро?
Де ті совки?
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flyman
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:39
sergikkc007 написав: vitaliian написав: flyman написав:
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
ну, слава Богу - у Вас память вернулась - период совка вспомнили, а учитывая, что Вы врядли публично ругали власть являясь учеником 1-го класса
...выходит, что Вам уже МНОГО за 40
Девушка, вам сколько лет? Чуть больше 25. А если точнее? 52.
Цікаво люди пишуть про совок, так тепленько…
Цікаво, а щоб вони здавали в оренду чи купляли на кржн…
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 24 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:39
flyman написав: zРадио написав: baraka написав:
что-то скучно на ветке стало.
Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз
PS: уже началось
По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.
Я прогнозирую, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют
думаю, що в цей раз надовго,
так як ВВП не досягло рівня 2019, а інфляція огого,
і ще на носі зміцнення монетарної політики ФРС.
Отвечу на пост, к тому-же профильная ветка, о которой так долго мечтал Прохожий так и не расцвела.
1. Я не знаю когда ФРС собирается закручивать гайки, но пару месяцев назад родители учеников нй-ских паблик скулз получили по почте карточки энвайсибенефитс, на которых было по 900+ баксов на каждого ребенка и потом они еще пополнялись. Без всяких апликейшн. По умолчанию. Также многие жители резидентс комплексов получили письма от энвайси ауторити, в духе " мы имеем неизрасходованный лимит средств, которые надо освоить на оплату задолженностей по ренту, связанную с ковид. Покрывается только задолженность начиная с марта 2020 + 3 месяца наперед вашему лендлорду. Ограничение годовому доходу для хаузхолдов:
1 человек - 66850долл
2 человека - 76 400 долл
3 человека - 85 950
4 человека - 95 450
5 чел - 103 100
6- 110750
7- 118400
8- 126 000.
Такой вот жестокий капитализм. Семья с годовым доходом в 100 куе подлежит финансовой помощи по оплате жилья. То естьв семье с 2-мя детьми, если папа или мама зарабатывает 47,5 доллара в час или папа с мамой по 23,5 бакса в час в среднем каждый, то семье оплатят задолженность по аренде с марта 2020 по настоящий момент + 3 месяца наперед. При этом, традиционно, расходы на аренду - это самая большая статья в семейных бюджетах. Средний прайс на аренду в НЙ для семьи из 4-х человек 2-2,5 куе в месяц.
8 куе месячного дохода - это примерно 6,5 куе после вычета налогов, которые потом еще и возвращают. На 4 человек сейчас в среднем 800-1200 долларов на еду,если питаться дома это не ограничивая себя. остается еще 5+ куе с которых не вижу проблемы заплатить рент и останется +/- 3 куе на все остальное.
2. При этом, дома эконом сегмента повымывались, квартиры продаются месяцами снижаясь в цене. Некоторые квартиры снимаются с продаж.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:47
vitaliian написав:stas_rst
Стас вы от хорошей жизни перехали из Тернополя в Киев или по идейным соображениям? Это что за успешная страна когда в родном Тернополе вам делать нечего.
я вас розчарую - приїхав, бо запросили на підвищення з перспективами (за 13 років реалізував більш, аніж ...), а не в пошуках кращого життя ...
а так мене все влаштовувало, окрім "регіональної планки для власної реалізації". Там була власна квартира , батьки, родичі, дівчата, друзі, комфортне життя і т.п. У Києві був гуртожиток і дві сумки в багажнику.
А в рідний Тернопіль я планую таки колись повернутись на пенсію, хоча там зараз занадто багато "успішних" на м2.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:51
flyman написав: vitaliian написав: vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Когда был гулаг а когда строились аэс? Внутренняя политика совка сильно зависела от личности первого лица. Тем не менее на мой вопрос ответа нет. Пользуетесь наследием совка и одновременно обливаете его грязью? Нехорошо.
"Не совки" чомусь думають, що в альтернативному варіанті історії тут би була друга Франція, а не Афганістан або Югославія у кращому випадку.
девочки, завязывайте уже размазывать свои розовые сопли
реально припарили своим флудом
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