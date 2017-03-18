Додано: Нед 24 жов, 2021 20:39

flyman написав: zРадио написав: baraka написав: что-то скучно на ветке стало.



Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз



PS: уже началось что-то скучно на ветке стало.Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН внизPS: уже началось



По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.



Я прогнозирую, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.Я прогнозирую, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют

думаю, що в цей раз надовго,

так як ВВП не досягло рівня 2019, а інфляція огого,

і ще на носі зміцнення монетарної політики ФРС. думаю, що в цей раз надовго,так як ВВП не досягло рівня 2019, а інфляція огого,і ще на носі зміцнення монетарної політики ФРС.

Отвечу на пост, к тому-же профильная ветка, о которой так долго мечтал Прохожий так и не расцвела.1. Я не знаю когда ФРС собирается закручивать гайки, но пару месяцев назад родители учеников нй-ских паблик скулз получили по почте карточки энвайсибенефитс, на которых было по 900+ баксов на каждого ребенка и потом они еще пополнялись. Без всяких апликейшн. По умолчанию. Также многие жители резидентс комплексов получили письма от энвайси ауторити, в духе " мы имеем неизрасходованный лимит средств, которые надо освоить на оплату задолженностей по ренту, связанную с ковид. Покрывается только задолженность начиная с марта 2020 + 3 месяца наперед вашему лендлорду. Ограничение годовому доходу для хаузхолдов:1 человек - 66850долл2 человека - 76 400 долл3 человека - 85 9504 человека - 95 4505 чел - 103 1006- 1107507- 1184008- 126 000.Такой вот жестокий капитализм. Семья с годовым доходом в 100 куе подлежит финансовой помощи по оплате жилья. То естьв семье с 2-мя детьми, если папа или мама зарабатывает 47,5 доллара в час или папа с мамой по 23,5 бакса в час в среднем каждый, то семье оплатят задолженность по аренде с марта 2020 по настоящий момент + 3 месяца наперед. При этом, традиционно, расходы на аренду - это самая большая статья в семейных бюджетах. Средний прайс на аренду в НЙ для семьи из 4-х человек 2-2,5 куе в месяц.8 куе месячного дохода - это примерно 6,5 куе после вычета налогов, которые потом еще и возвращают. На 4 человек сейчас в среднем 800-1200 долларов на еду,если питаться дома это не ограничивая себя. остается еще 5+ куе с которых не вижу проблемы заплатить рент и останется +/- 3 куе на все остальное.2. При этом, дома эконом сегмента повымывались, квартиры продаются месяцами снижаясь в цене. Некоторые квартиры снимаются с продаж.