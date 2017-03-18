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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8788878987908791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:55

Прохожий
"И неясно прохожим. В этот день непогожий, Почему я веселый такой?" (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.

Стоп.
По легенде тебе чуть за сорок.
Совка, точнее очередей за всем и талонов на всё ты не помнишь в силу возраста.
То есть ты 80года примерно, не как Рикз,Уня и я, помнившие как Мишка улетел с Олимпийского и Лёнины похороны в три дня.
Ты в Польшу за долларами(кранами и пылесосами торговать) в 9 лет сам ездил???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Ты в Польшу за долларами(кранами и пылесосами торговать) в 9 лет сам ездил???
с воспитательницей детского сада.
./viewtopic.php?p=5321130#p5321130
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:55

Голдман оценивает долг всех китайских девелоперов в 5 трл. долларов.
Более 70% из них является проблемным
UA
 
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