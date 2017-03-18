Прохожий
"И неясно прохожим. В этот день непогожий, Почему я веселый такой?" (с)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:55
Прохожий
"И неясно прохожим. В этот день непогожий, Почему я веселый такой?" (с)
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:08
Стоп.
По легенде тебе чуть за сорок.
Совка, точнее очередей за всем и талонов на всё ты не помнишь в силу возраста.
То есть ты 80года примерно, не как Рикз,Уня и я, помнившие как Мишка улетел с Олимпийского и Лёнины похороны в три дня.
Ты в Польшу за долларами(кранами и пылесосами торговать) в 9 лет сам ездил???
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
с воспитательницей детского сада.
./viewtopic.php?p=5321130#p5321130
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:55
Голдман оценивает долг всех китайских девелоперов в 5 трл. долларов.
Более 70% из них является проблемным
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|