Додано: Нед 24 жов, 2021 22:35

Как все сегодня багато. Как обычно точка зрения на счастливое прошлое определяется точкой сидения. Кто купил квартиру в 34 года, а родители - получили на шару в 23, и кто не знал богатства районных гастрономов с 1 сортом колбасы, молоком в бидонах и масла на развес после 30-40 минутной очереди. Тому конечно жизнь малина была.



А я был бы инженером, на 180 рублей. С учетом инфляции небось и на все 250. Жил бы в кооперативной квартире с родителями и женой с детьми. Ну в общем как все нормальные люди, не мажоры.



Вспоминал бы поездку в капиталистическую Венгрию к родственникам в 1985 как самое главное путешествие жизни.



Но в 23 получить квартиру в СССР могли только по очень большому родительскому блату, как и в 13 ездить в Польшу фарцевать. Поэтому конечно советским мажорам тяжело жить в нынешним условиях. Гложут конечно не непостроенные заводы, АЭС и прочие пароходы, как изменение в негативную сторону элитного статуса, к которому привык с детства. Поломка привычной системы измерений.