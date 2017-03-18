Прохожий
"И неясно прохожим. В этот день непогожий, Почему я веселый такой?" (с)
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Додано: Нед 24 жов, 2021 20:55
Прохожий
"И неясно прохожим. В этот день непогожий, Почему я веселый такой?" (с)
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:08
Стоп.
По легенде тебе чуть за сорок.
Совка, точнее очередей за всем и талонов на всё ты не помнишь в силу возраста.
То есть ты 80года примерно, не как Рикз,Уня и я, помнившие как Мишка улетел с Олимпийского и Лёнины похороны в три дня.
Ты в Польшу за долларами(кранами и пылесосами торговать) в 9 лет сам ездил???
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
с воспитательницей детского сада.
./viewtopic.php?p=5321130#p5321130
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:55
Голдман оценивает долг всех китайских девелоперов в 5 трл. долларов.
Более 70% из них является проблемным
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:31
В конце 70-х начале 80-х все уже было по другому, у отца друг с семьей эмигрировал в Германию, хотя в 40-50х был репрессирован и вроде не еврей. Отец сперва сам ездил в Венгрию по туристической(за шмотками), потом уже мы все вместе и в Венгрию, Югославию, Германию, это середина 80-х, а он тоже был репрессирован и реабилитирован позже.
А вот дядя мой как уехал в Чехословакию после войны так в СССР после истории с отцом ни разу и не приезжал, боялся КГБ.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:35
Как все сегодня багато. Как обычно точка зрения на счастливое прошлое определяется точкой сидения. Кто купил квартиру в 34 года, а родители - получили на шару в 23, и кто не знал богатства районных гастрономов с 1 сортом колбасы, молоком в бидонах и масла на развес после 30-40 минутной очереди. Тому конечно жизнь малина была.
А я был бы инженером, на 180 рублей. С учетом инфляции небось и на все 250. Жил бы в кооперативной квартире с родителями и женой с детьми. Ну в общем как все нормальные люди, не мажоры.
Вспоминал бы поездку в капиталистическую Венгрию к родственникам в 1985 как самое главное путешествие жизни.
Но в 23 получить квартиру в СССР могли только по очень большому родительскому блату, как и в 13 ездить в Польшу фарцевать. Поэтому конечно советским мажорам тяжело жить в нынешним условиях. Гложут конечно не непостроенные заводы, АЭС и прочие пароходы, как изменение в негативную сторону элитного статуса, к которому привык с детства. Поломка привычной системы измерений.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:57
adeges я сам в 13 нашел тех кто формирует группы, там же я узнал что формально мы детский танцевальный ансамбль. Какой блат в конце 80х полстраны торговало в Польше. Это я то мажор? Вы первый человек который меня так назвал. Жизнь не была малиной, но деньги торговлей зарабатывались просто, после эпохи дефицита товар покупали охотно. Многие теперешние поднялись именно тогда, в позднем совке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:07
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:08
вот как только перестали сажать за такое, так сразу тюрьма народов и развалилась
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