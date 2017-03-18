|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:09
trololo написав: vitaliian написав: flyman написав:
можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.
вот как только перестали сажать за такое, так сразу тюрьма народов и развалилась
Высоцкого не сажали за критику власти, наркоту и мажорную московскую жизнь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 жов, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8980
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:09
reus написав: vitaliian написав:
Уверен при совке я делал бы тоже самое.
Да конечно, романтика хлебать баланду в лагерном бараке
или пошел бы в расход, как прадед, за то что умел вести хозяйство
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2521 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:12
trololo в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами, импортными продуктами. Таксисты торговали водкой, проводники зарабатывали на передачах - полвагона могло быть в товаре. Стадионы собирали фальшивые шатуновы под фанеру. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8980
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:19
vitaliian написав:trololo
в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.
ты что совсем глупый и до сих пор не понял, что совок развалился от того, что вожжи отпустили? времена цоя это уже не совок, я его полутруп. тру совок это 32-33, 37, послевоенный голод, кгбятина, на крайняк спортсмены, прыгающие с кораблей и вплавь добирающиеся в сторону цивилизации.
убогие совкодрочеры такие мерзкие. был бы щас совок, ты бы за свои "свободомыслие" быренько по доносу присел на пятерочку. а оно скупает ирпенскую недвигу, катается на импортном самокате и еще недовольно, ищь чего.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5355
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2521 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:35
trololo написав: vitaliian написав:trololo
в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.
ты что совсем глупый и до сих пор не понял, что совок развалился от того, что вожжи отпустили? времена цоя это уже не совок, я его полутруп. тру совок это 32-33, 37, послевоенный голод, кгбятина, на крайняк спортсмены, прыгающие с кораблей и вплавь добирающиеся в сторону цивилизации.
убогие совкодрочеры такие мерзкие. был бы щас совок, ты бы за свои "свободомыслие" быренько по доносу присел на пятерочку. а оно скупает ирпенскую недвигу, катается на импортном самокате и еще недовольно, ищь чего.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4506
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:36
5396669 написав:
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
"Придерживают паркинг"
Там проблема с подпорной стеной, а паркинг к ней примыкает.
Они сами не знают что там ещё нужно усиливать и какую площадь паркинга это скушает.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6047
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21577
|3969876
|
|
|703
|354058
|
|
|20
|50283
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|