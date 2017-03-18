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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8790879187928793>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:09

  trololo написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:можна тримати дома долари США, і це не кримінал,
я при горбатом привозил из польши доллары, жевачку турбо и магнитолы интернациональ, при этом публично ругал власть, даже к директору школы вызывали. Без последствий.


вот как только перестали сажать за такое, так сразу тюрьма народов и развалилась
Высоцкого не сажали за критику власти, наркоту и мажорную московскую жизнь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:09

  reus написав:
  vitaliian написав:Уверен при совке я делал бы тоже самое.

Да конечно, романтика хлебать баланду в лагерном бараке :mrgreen:


или пошел бы в расход, как прадед, за то что умел вести хозяйство
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:12

trololo в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами, импортными продуктами. Таксисты торговали водкой, проводники зарабатывали на передачах - полвагона могло быть в товаре. Стадионы собирали фальшивые шатуновы под фанеру. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:19

  vitaliian написав:trololo в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.


ты что совсем глупый и до сих пор не понял, что совок развалился от того, что вожжи отпустили? времена цоя это уже не совок, я его полутруп. тру совок это 32-33, 37, послевоенный голод, кгбятина, на крайняк спортсмены, прыгающие с кораблей и вплавь добирающиеся в сторону цивилизации.

убогие совкодрочеры такие мерзкие. был бы щас совок, ты бы за свои "свободомыслие" быренько по доносу присел на пятерочку. а оно скупает ирпенскую недвигу, катается на импортном самокате и еще недовольно, ищь чего.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:35

  trololo написав:
  vitaliian написав:trololo в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.


ты что совсем глупый и до сих пор не понял, что совок развалился от того, что вожжи отпустили? времена цоя это уже не совок, я его полутруп. тру совок это 32-33, 37, послевоенный голод, кгбятина, на крайняк спортсмены, прыгающие с кораблей и вплавь добирающиеся в сторону цивилизации.

убогие совкодрочеры такие мерзкие. был бы щас совок, ты бы за свои "свободомыслие" быренько по доносу присел на пятерочку. а оно скупает ирпенскую недвигу, катается на импортном самокате и еще недовольно, ищь чего.


:mrgreen:

proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:36

  5396669 написав:Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.

"Придерживают паркинг"
Там проблема с подпорной стеной, а паркинг к ней примыкает.
Они сами не знают что там ещё нужно усиливать и какую площадь паркинга это скушает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модерация, тема сравнения жизни в ссср и Украине дискуссионная, можно вас попросить создать ветку и перенести всё туда. Я потом пскидываю некоторую аналитику, чтобы здесь не офтопить. Спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:49

  vitaliian написав:trololo в 80е? Напомнить как Кавказцы продавали цветы, мандарины и ТД а шабашники делали миллионы на ремонтах, а государство их не замечало. Все вокзалы в Москве были заставлены мафами с аудио кассетами значками Цоя, газовыми баллончиками, сигаретами, импортными продуктами. Таксисты торговали водкой, проводники зарабатывали на передачах - полвагона могло быть в товаре. Стадионы собирали фальшивые шатуновы под фанеру. Очень плохо вы знаете совок. Двойка.

Это уже вы расцвет Перестройки описываете год так 89-91.
Индивидуальное предпринимательство называлось
Комсомольцы типа Тигипко -Тимощенко были в авангарде рубалова бабла.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:28

  UA написав:
  drevlyanin написав:По аренде подходит не сезон.

я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.


Октябрь он разный, начало и последние числа обычно отличаются не слабо.
И нафига вам был этот квест с поездкой-неужели так горело? Я, если вижу на навигаторе глухую пробку на час+, даже не буду рыпаться. Нервы дороже.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:54

Если бы совок образца 1987 законсервировался, то был бы у меня примерно тот же образ и уровень жизни, те же метражи, в те же годы. И чего вспоминать 1937, главные его акторы в в последующие 20 лет были изобличены,выведены из состава, расстреляны, на худой конец развенчаны. Преемственности между Ежовым-Сталиным и Горбачевым-Кравчуком примерно столько же как и Гитлером-Гельмутом Колем. Я конечно за здесь и сейчас, каковы бы сегодня тревожным не было, но бесконечно демонизировать совок, представляя его пермаментным сталинизмом , не замечая эволюции, тупо.
fox767676
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