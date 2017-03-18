pesikot написав:
Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства
Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил.