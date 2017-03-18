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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8790879187928793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:58

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе
в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться

Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства


Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. :mrgreen: Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил. :lol:
drevlyanin
 
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  #<1 ... 8790879187928793
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