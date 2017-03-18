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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8790879187928793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:58

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:К 29му году либо станем Польшей со средней зарплатой 1500уе
в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться

Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства


Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. :mrgreen: Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 05:31

  drevlyanin написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться

Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства


Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. :mrgreen: Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил. :lol:


Сравнивать совок с тем что есть сейчас - не уместно.
Как-то видел опрос по тв на улицах Киева. Лет 10+ опрашивали молодых людей и подростков, что они думают о временах СССР.
"Плохо жили, не было компьютеров и мобильных телефонов, инторнета"
Так и сейчас дискуссия чем-то напоминает.
Народ, "в те времена укромные, теперь почти былинные" хреново жили не только в Союзе. Но и в остальном мире было ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС. Это аксиома. Человечество пока улучщает свою жизнь. Раньше было хуже везде чем везде сейчас.
От голода (не голодомора) умирали и в Германии и в США и в Японии и где угодно.
В США до середины прошлого века были расизм и рассовая сегрегация.
В Германии тоже не рай был в концлагерях. У нас строили социализм, а там национал-социализм. Это практически близнецы-братья.
В Японии до 50-х годов голод выкашивал народ. И в Корее, Южной. Я там был, там много про это рассказывают.
Совок не надо идеализировать и тем более ностальгировать.
Он был и был. Это наше прошлое и это надо помнить. Хотя-бы для того, чтобы это не повторилось. Сейчас в США такой левый уклон, шо капец. Во время БЛМ Манхеттен был разрисован серпами-молотами и звездами. Стоит-ли удивляться, что в районах с преимущественно выходцами из б.СССР когда сунулись, то получили по рогам. Эти люди убежали из серпасто-молоткастого лагеря и видели что это и видели как он развалился. И они совсем не хотят, чтобы США постигла та-же участь. Стоит ли удивляться, что в подавляющем брльшинстве они сторонники республиканцев.
Про сталина-гитлера-мусолинни и т.пр. надо помнить.
И пуйло будут долго помнить.
Кровавых тиранов история помнит.
Но еще был зеленый, уютный, красивый и тихий Киев. Был относительно чистый Днепр. Была прозрачная вода в Министерке.
Да, был Чернобыль. Сейчас там ядерный могильник для отработанного ядерного топлива со всего мира. 80 км от Киева. А было уже почти чисто.
В Японии Фукусима, в Европе и США тоже постоянно происходят техногенные катаклизмы.
Мы жили и живем в неидеальном мире...разве что творения никоновых безупречны . :mrgreen:
Давайте будем сохранять и развивать то хорошее, что есть и было во всех странах и во все времена и стараться избавляться от плохого.
В противном случае наступим на старые грабли. Большевики тоже хотели "до основанья, а затем" (Интернационал).
Помните, "Убивший дракона, сам становится драконом." (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 05:33

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться

Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом
Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства


Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. :mrgreen: Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил. :lol:

При совке в Киеве в магазинах практически нифига не было, чтоб прикупить дифицит, нужно было ехать в Москву. Поэтому у мну батя раз год брал командировку, по работе, в Москву и мы там дня четыре ходили по магазинам. Что-бы прикупить тот-же польский костюмчик, нужно было пилить в магазин Польска мода.
ЕМНИП(все-таки середина 80-х была) находился, на отшибе Москвы(кажись метро Юго-Западная).
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