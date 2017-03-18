Додано: Пон 25 жов, 2021 05:31

drevlyanin написав: pesikot написав: vitaliian написав: в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться в 90х была популярная тема когда и кем мы станем. Пока до уровня жизни совка бы дотянуться

Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитом

Ты, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства Вот не надо дотягиватся до уровня совка с его очередями и дефицитомТы, в силу малолетства, этого не застал. Тебе мамка с папкой всё приносили, в силу твоего малолетства



Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств. Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил. Ну а че плохого в очередях-смесь фитнеса и единоборств.Помню нужен был костюм на выпускной: приезжаю под универмаг Украина за час до открытия (по наводке), а там уже нихилая толпа у входа. Когда двери открыли, народ внутрь как ломанется-сантиметровое стекло треснуло. Но я молодой был-на третий этаж одним из первых взлетел и польский костюмчик таки выхватил.

Сравнивать совок с тем что есть сейчас - не уместно.Как-то видел опрос по тв на улицах Киева. Лет 10+ опрашивали молодых людей и подростков, что они думают о временах СССР."Плохо жили, не было компьютеров и мобильных телефонов, инторнета"Так и сейчас дискуссия чем-то напоминает.Народ, "в те времена укромные, теперь почти былинные" хреново жили не только в Союзе. Но и в остальном мире было ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС. Это аксиома. Человечество пока улучщает свою жизнь. Раньше было хуже везде чем везде сейчас.От голода (не голодомора) умирали и в Германии и в США и в Японии и где угодно.В США до середины прошлого века были расизм и рассовая сегрегация.В Германии тоже не рай был в концлагерях. У нас строили социализм, а там национал-социализм. Это практически близнецы-братья.В Японии до 50-х годов голод выкашивал народ. И в Корее, Южной. Я там был, там много про это рассказывают.Совок не надо идеализировать и тем более ностальгировать.Он был и был. Это наше прошлое и это надо помнить. Хотя-бы для того, чтобы это не повторилось. Сейчас в США такой левый уклон, шо капец. Во время БЛМ Манхеттен был разрисован серпами-молотами и звездами. Стоит-ли удивляться, что в районах с преимущественно выходцами из б.СССР когда сунулись, то получили по рогам. Эти люди убежали из серпасто-молоткастого лагеря и видели что это и видели как он развалился. И они совсем не хотят, чтобы США постигла та-же участь. Стоит ли удивляться, что в подавляющем брльшинстве они сторонники республиканцев.Про сталина-гитлера-мусолинни и т.пр. надо помнить.И пуйло будут долго помнить.Кровавых тиранов история помнит.Но еще был зеленый, уютный, красивый и тихий Киев. Был относительно чистый Днепр. Была прозрачная вода в Министерке.Да, был Чернобыль. Сейчас там ядерный могильник для отработанного ядерного топлива со всего мира. 80 км от Киева. А было уже почти чисто.В Японии Фукусима, в Европе и США тоже постоянно происходят техногенные катаклизмы.Мы жили и живем в неидеальном мире...разве что творения никоновых безупречны .Давайте будем сохранять и развивать то хорошее, что есть и было во всех странах и во все времена и стараться избавляться от плохого.В противном случае наступим на старые грабли. Большевики тоже хотели "до основанья, а затем" (Интернационал).Помните, "Убивший дракона, сам становится драконом." (с).