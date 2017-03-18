|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:18
vitaliian Ви тяжко розчарували.
Не можна бути таким дрімучим совком і ставити в приклад позитиву все, що побудували від плану ГОЕЛРО.
Увесь світ також будував паралельно, тільки на 20-25 років раніше, краще і комфортніше для життя. А ще помогли голожопим технологіями, технікою і грошима, хоча останні тупо відмовились від плану Маршалла, бо ідейні? бл@.
Подивіться в гугл, коли в США та Європі були перші мікрохвильовки і кондиціонери в квартирах ... Вам стане сумно від того, що усе ваше дитинство пройшло в г@вні і дефіциті. Обладнання багатьох заводів - досі німецьке по репараціях чи вирізане при "звільненні Європи".
А щодо квартир, то я вас ще більше розчарую - чимало простих трудяг стоять ще й досі у двох чергах по своїх підприємствах (які збереглись) і місцевих адміністраціях. За великий відкат (25-30%) ви можете отримати такий соціальний м.кв., однак теж без тягла не пройде.
А про те, що усе було безкоштовно і якісно, то ваші батьки дуже гуманні люди, - спочатку не хотіли травмувати дитячу психіку, а тепер - умовно дорослу.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1791
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:38
vitaliian написав:flyman
А сколько за 30 лет независимости построили аэс, авиа авто сталелитейных заводов, км ж/д путей, школ, садиков, больниц?
Да не вопрос, хотите ГУЛАГ? Все трудоспособное население загнали в лагеря, половина не выжило, но зато построили БАМы, заводы и т. д. А так, да все было хорошо, всем квартиры на шару давали
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3775
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 1029 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 19:48
барабашов написав: vitaliian написав:pesikot
квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.
Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.
До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.
Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?
Строителям предоставляли жилье довольно быстро.
Мой отец был прорабом на доме и в 1978 году мы получили там 2к в концептуальном кирпичном новострое
. При этом, в этом-эе доме получили квартиры его рабочие. К тому моменту он проработал в этом СМУ менее 3-х лет. Специально перешел в СМУ, которое строит жилье, тк уже родился Я. До этого работал на СМУ, которое строило объеты типа ВУМа, Института автоматики и тп.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12315
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6288 раз.
- Подякували: 3303 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:39
flyman написав: zРадио написав: baraka написав:
что-то скучно на ветке стало.
Подкину новый топик: всё вверх, КРЖН вниз
PS: уже началось
По индексу уже отмечается? Видимо, населению становится не до недвижимости. Всех, кого можно было поймать на мифе о скором конце доллара, уже поймали.
Я прогнозирую, что динамика реальных доходов (номинальные минус инфляция, если кто вдруг не знает) станет отрицательной в ноябре-декабре. Последний раз такое отмечалось коротко во время первого локдауна, предпоследний - длительно в 2014-2015 гг. Продолжительность будет зависеть от развития энергетического кризиса и последствий тейперинга в США для слабых валют
думаю, що в цей раз надовго,
так як ВВП не досягло рівня 2019, а інфляція огого,
і ще на носі зміцнення монетарної політики ФРС.
Отвечу на пост, к тому-же профильная ветка, о которой так долго мечтал Прохожий так и не расцвела.
1. Я не знаю когда ФРС собирается закручивать гайки, но пару месяцев назад родители учеников нй-ских паблик скулз получили по почте карточки энвайсибенефитс, на которых было по 900+ баксов на каждого ребенка и потом они еще пополнялись. Без всяких апликейшн. По умолчанию. Также многие жители резидентс комплексов получили письма от энвайси ауторити, в духе " мы имеем неизрасходованный лимит средств, которые надо освоить на оплату задолженностей по ренту, связанную с ковид. Покрывается только задолженность начиная с марта 2020 + 3 месяца наперед вашему лендлорду. Ограничение годовому доходу для хаузхолдов:
1 человек - 66850долл
2 человека - 76 400 долл
3 человека - 85 950
4 человека - 95 450
5 чел - 103 100
6- 110750
7- 118400
8- 126 000.
Такой вот жестокий капитализм. Семья с годовым доходом в 100 куе подлежит финансовой помощи по оплате жилья. То естьв семье с 2-мя детьми, если папа или мама зарабатывает 47,5 доллара в час или папа с мамой по 23,5 бакса в час в среднем каждый, то семье оплатят задолженность по аренде с марта 2020 по настоящий момент + 3 месяца наперед. При этом, традиционно, расходы на аренду - это самая большая статья в семейных бюджетах. Средний прайс на аренду в НЙ для семьи из 4-х человек 2-2,5 куе в месяц.
8 куе месячного дохода - это примерно 6,5 куе после вычета налогов, которые потом еще и возвращают. На 4 человек сейчас в среднем 800-1200 долларов на еду,если питаться дома это не ограничивая себя. остается еще 5+ куе с которых не вижу проблемы заплатить рент и останется +/- 3 куе на все остальное.
2. При этом, дома эконом сегмента повымывались, квартиры продаются месяцами снижаясь в цене. Некоторые квартиры снимаются с продаж.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12315
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6288 раз.
- Подякували: 3303 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 20:47
vitaliian написав:stas_rst
Стас вы от хорошей жизни перехали из Тернополя в Киев или по идейным соображениям? Это что за успешная страна когда в родном Тернополе вам делать нечего.
я вас розчарую - приїхав, бо запросили на підвищення з перспективами (за 13 років реалізував більш, аніж ...), а не в пошуках кращого життя ...
а так мене все влаштовувало, окрім "регіональної планки для власної реалізації". Там була власна квартира , батьки, родичі, дівчата, друзі, комфортне життя і т.п. У Києві був гуртожиток і дві сумки в багажнику.
А в рідний Тернопіль я планую таки колись повернутись на пенсію, хоча там зараз занадто багато "успішних" на м2.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1791
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:55
Голдман оценивает долг всех китайских девелоперов в 5 трл. долларов.
Более 70% из них является проблемным
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6045
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:27
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:36
5396669 написав:
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
"Придерживают паркинг"
Там проблема с подпорной стеной, а паркинг к ней примыкает.
Они сами не знают что там ещё нужно усиливать и какую площадь паркинга это скушает.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6045
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 жов, 2021 00:28
UA написав: drevlyanin написав:
По аренде подходит не сезон.
я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.
Октябрь он разный, начало и последние числа обычно отличаются не слабо.
И нафига вам был этот квест с поездкой-неужели так горело? Я, если вижу на навигаторе глухую пробку на час+, даже не буду рыпаться. Нервы дороже.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10294
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 4274 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|