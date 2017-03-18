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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8783878487858786>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
5396669
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:36

  5396669 написав:Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.

"Придерживают паркинг"
Там проблема с подпорной стеной, а паркинг к ней примыкает.
Они сами не знают что там ещё нужно усиливать и какую площадь паркинга это скушает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:28

  UA написав:
  drevlyanin написав:По аренде подходит не сезон.

я заметил рост ставок аренды в октябре относительно августа +10%
Есть некоторый дефицит сочетания хорошей локации и просто не убитого в хлам ремонта.
ПС ехал из Варшавского на Подол в час пик - 2 часа в пробках.
Пешком почти так же бы вышло.


Октябрь он разный, начало и последние числа обычно отличаются не слабо.
И нафига вам был этот квест с поездкой-неужели так горело? Я, если вижу на навигаторе глухую пробку на час+, даже не буду рыпаться. Нервы дороже.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:25

Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.
Где банкротство Evergrande?! :shock:
Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:11

  Libo написав:Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.
Где банкротство Evergrande?! :shock:
Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?
:lol: :lol: :lol:

поки що відтермінував інвестиції в КРЖН, хоча забудовник "кавалірок" продовжив дію осінніх знижок,
думаю, сезон осінніх перейде в зимові знижки,
параплануєм по плану
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:28

  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:46

  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка


Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка


Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен. :?




Понял.
Но. Перепадные и поворотные фекальные колодцы хоть и герметичны, но грунтовые воды при подъёме делают своё дело. Поэтому там вонь не только сыростью, а и извините фикалиями.
Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят? Вы сами пешком туда пойдите только летом. Там дышать нечем. Бортничи нервно курят.
А озера во время дождя? Там же нижние отметки рельефа. Ливнёвки не работает, потому что гравитационно некуда.
И это мы не касались проблем самого этого долго строя.
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13

  beee написав:Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят?

Є люди, які не просто куплять, а ще й віддадуть 100 000 дол. за квартиру. Можливо, й 150 000 дол. Запах їм не перешкода)))
Pecunia non olet)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 жов, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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