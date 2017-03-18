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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8783878487858786

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13

beee

Канализационно-болотное бздо на Гыбочицкой не самое худшее. Хуже там то, что улица идет по низкому руслу реки, зажатому со всех сторон высокими холмами. Никак не продувается. И интенсивное автомобильное движение. Вот от выхлопных газов там настоящее бздо! Окно там не откроешь. Пока мы все не пересядем на Теслы. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25

  Libo написав:Канализационно-болотное бздо на Глыбочицкой не самое худшее.
найгірше - це московитські ФСБшні троллі, які тут постійно пасуться.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:40

  Frant написав:
  Libo написав:Канализационно-болотное бздо на Глыбочицкой не самое худшее.
найгірше - це московитські ФСБшні троллі, які тут постійно пасуться.


Полностью с тобой согласен. Передавил бы их всех собственными руками, ты же знаешь мои нежные чувства к ним. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:45

  beee написав:Понял.
Но. Перепадные и поворотные фекальные колодцы хоть и герметичны, но грунтовые воды при подъёме делают своё дело. Поэтому там вонь не только сыростью, а и извините фекалиями.
Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят? Вы сами пешком туда пойдите только летом. Там дышать нечем. Бортничи нервно курят.
А озера во время дождя? Там же нижние отметки рельефа. Ливнёвки не работает, потому что гравитационно некуда.
И это мы не касались проблем самого этого долго строя.

Когда это инвесторы вникали в геологические и строительные нюансы инвестируемых объектов?
Несколько лет назад тыкнул на косяк в проектировании на топовом (на то время) объекте Таряна. А именно примыкание лифтовой шахты к спальне.
Так ПроПер до сих пор подпрыгивает стоит мне хоть вскользь коснутся темы объектов Армяна.
Не любят сотрудники ОП такие дискуссии.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:14

  UA написав:
  beee написав:Понял.
Но. Перепадные и поворотные фекальные колодцы хоть и герметичны, но грунтовые воды при подъёме делают своё дело. Поэтому там вонь не только сыростью, а и извините фекалиями.
Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят? Вы сами пешком туда пойдите только летом. Там дышать нечем. Бортничи нервно курят.
А озера во время дождя? Там же нижние отметки рельефа. Ливнёвки не работает, потому что гравитационно некуда.
И это мы не касались проблем самого этого долго строя.

Когда это инвесторы вникали в геологические и строительные нюансы инвестируемых объектов?
Несколько лет назад тыкнул на косяк в проектировании на топовом (на то время) объекте Таряна. А именно примыкание лифтовой шахты к спальне.
Так ПроПер до сих пор подпрыгивает стоит мне хоть вскользь коснутся темы объектов Армяна.
Не любят сотрудники ОП такие дискуссии.


А вникать и не нужно. Бздо само за себя скажет
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:32

  5396669 написав:Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.


Мб вы просто в отделе продаж работаете и таким образом пытаетесь привлечь внимание к ЖК с мутной историей и неясными перспективами?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:33

  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  5396669 написав:Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.


Мб вы просто в отделе продаж работаете и таким образом пытаетесь привлечь внимание к ЖК с мутной историей и неясными перспективами?
А смысл привлекать к нему внимание, если в продаже ничего нет.
Кажется даже с сайта КГС убрали, чтобы не порочил его светлое имя своей задержкой в кучу лет)))
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
В очередной раз делаю вывод, что не стоит тут ничего писать и делиться информацией.
Толку нет, только критика и обвинения.
Удачи!
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