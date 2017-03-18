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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13
beee
Канализационно-болотное бздо на Гыбочицкой не самое худшее. Хуже там то, что улица идет по низкому руслу реки, зажатому со всех сторон высокими холмами. Никак не продувается. И интенсивное автомобильное движение. Вот от выхлопных газов там настоящее бздо! Окно там не откроешь. Пока мы все не пересядем на Теслы.
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25
Libo написав:
Канализационно-болотное бздо на Глыбочицкой не самое худшее.
найгірше - це московитські ФСБшні троллі, які тут постійно пасуться.
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Frant
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:40
Frant написав: Libo написав:
Канализационно-болотное бздо на Глыбочицкой не самое худшее.
найгірше - це московитські ФСБшні троллі, які тут постійно пасуться.
Полностью с тобой согласен. Передавил бы их всех собственными руками, ты же знаешь мои нежные чувства к ним.
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:45
beee написав:
Понял.
Но. Перепадные и поворотные фекальные колодцы хоть и герметичны, но грунтовые воды при подъёме делают своё дело. Поэтому там вонь не только сыростью, а и извините фекалиями.
Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят? Вы сами пешком туда пойдите только летом. Там дышать нечем. Бортничи нервно курят.
А озера во время дождя? Там же нижние отметки рельефа. Ливнёвки не работает, потому что гравитационно некуда.
И это мы не касались проблем самого этого долго строя.
Когда это инвесторы вникали в геологические и строительные нюансы инвестируемых объектов?
Несколько лет назад тыкнул на косяк в проектировании на топовом (на то время) объекте Таряна. А именно примыкание лифтовой шахты к спальне.
Так ПроПер до сих пор подпрыгивает стоит мне хоть вскользь коснутся темы объектов Армяна.
Не любят сотрудники ОП такие дискуссии.
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UA
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:14
UA написав: beee написав:
Понял.
Но. Перепадные и поворотные фекальные колодцы хоть и герметичны, но грунтовые воды при подъёме делают своё дело. Поэтому там вонь не только сыростью, а и извините фекалиями.
Мне просто странно, действительно есть люди, которые такое купят? Вы сами пешком туда пойдите только летом. Там дышать нечем. Бортничи нервно курят.
А озера во время дождя? Там же нижние отметки рельефа. Ливнёвки не работает, потому что гравитационно некуда.
И это мы не касались проблем самого этого долго строя.
Когда это инвесторы вникали в геологические и строительные нюансы инвестируемых объектов?
Несколько лет назад тыкнул на косяк в проектировании на топовом (на то время) объекте Таряна. А именно примыкание лифтовой шахты к спальне.
Так ПроПер до сих пор подпрыгивает стоит мне хоть вскользь коснутся темы объектов Армяна.
Не любят сотрудники ОП такие дискуссии.
А вникать и не нужно. Бздо само за себя скажет
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beee
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:32
5396669 написав:
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
Мб вы просто в отделе продаж работаете и таким образом пытаетесь привлечь внимание к ЖК с мутной историей и неясными перспективами?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:33
beee написав:
Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:34
UA написав: beee написав:
Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:42
Sidus написав: 5396669 написав:
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
Мб вы просто в отделе продаж работаете и таким образом пытаетесь привлечь внимание к ЖК с мутной историей и неясными перспективами?
А смысл привлекать к нему внимание, если в продаже ничего нет.
Кажется даже с сайта КГС убрали, чтобы не порочил его светлое имя своей задержкой в кучу лет)))
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43
Sidus написав: beee написав:
Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
В очередной раз делаю вывод, что не стоит тут ничего писать и делиться информацией.
Толку нет, только критика и обвинения.
Удачи!
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