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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8785878687878788>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:Вы с какой целью делитесь? Наверное, же мнение нужно, так? Я например тоже спрашивал совета. Мне здесь помогли сделать выбор.
И если жк проблемный, вам написали. Скажите спасибо. Мне нечего делать думаете, объяснять всем гидро-геологию и принципы работы самотечных канализаций?
Тогда почему мой первый пост про недостаток миракса удалили?
Если заметили, я совет не спрашивал, а делился информацией, как отрасли цены.
Если и писать, то буду без названия ЖК в следующий раз.
И то будут говорить - загоняло в бетон)
5396669
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31

  5396669 написав:Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)

Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))

Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.


Не подумайте, что это злорадствие, но с большой веростностью вы сделали глупость - оплатили или одному инвестору сверхприбыль, или нескольким (если объект уже переуступался) инвесторам высокую прибыль. Себе же оставили высокие риски. Есть у вас план на "классную фишку", или нет - несущественно. Чем сильнее объект подорожал до того, как вы его купили, тем медленнее он продолжит дорожать после, в случае, если рынок будет расти, и тем сильнее он обвалится в случае, если рынок уйдет на коррекцию

  Libo написав:Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.
Где банкротство Evergrande?! :shock:
Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?
:lol: :lol: :lol:


Сам придумал, сам ответил? Кто тебе что обещал на октябрь, и зачем на ноябрь генерировать новые аргументы, если они неизменны на период октябрь 2021 - сентябрь 2022?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:32

  5396669 написав:Если заметили, я совет не спрашивал, а делился информацией, как отрасли цены.
Если и писать, то буду без названия ЖК в следующий раз.
И то будут говорить - загоняло в бетон)


Воспринимай спокойно. Чтоб ты не выбрал, тут все равно обольют г.
Каждый сам для себя определяет отношение преимущества/недостатки и соотносит это со стоимостью жилья. Каждому свое. Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:37

  zРадио написав:
  Libo написав:Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.
Где банкротство Evergrande?! :shock:
Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?
:lol:


Сам придумал, сам ответил? Кто тебе что обещал на октябрь, и зачем на ноябрь генерировать новые аргументы, если они неизменны на период октябрь 2021 - сентябрь 2022?


А вот и они... :o
А что, свеженького утреннего гамнеца с графиками сегодня не будет?
Когда летим в пропасть кризиса? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:41

  Libo написав:Когда летим в пропасть кризиса? :roll:


Забей. Ты, как обычно, узнаешь последним
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире.

Это тоже перебор. Делают выбор исходя из потребностей, бюджета, субъективных оценок (последнее часто имеет решающее значение). И практически всегда это некий компромисс. Конечно же, выбор не будет "лучшим в мире". Мало того, уверен, что именно будет "лучшим в мире" - никто и не знает.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Libo написав:Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире.

Это тоже перебор. Делают выбор исходя из потребностей, бюджета, субъективных оценок (последнее часто имеет решающее значение). И практически всегда это некий компромисс. Конечно же, выбор не будет "лучшим в мире". Мало того, уверен, что именно будет "лучшим в мире" - никто и не знает.
Всё нужно покупать так, чтобы выгодно продать, даже если этого не случится. Народная еврейская мудрость (придумал сам)
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:01

  5396669 написав:
Sidus написав:
  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
В очередной раз делаю вывод, что не стоит тут ничего писать и делиться информацией.
Толку нет, только критика и обвинения.
Удачи!

+1
давно обращал внимание что когда то информативная ветка где можно было получить информацию превратилась в помойку и пристанище флудерастов и всепропальщиков :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07

  zРадио написав:
  Libo написав:Когда летим в пропасть кризиса? :roll:


Забей. Ты, как обычно, узнаешь последним


Я сделал диверсифай портфолио. Мне кризисы больше не страшны. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:21

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Ірина_
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