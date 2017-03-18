Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31

5396669 написав: Вести с полей)

Покупаю кв в Миракс (да, опять).

кв по договору 935кгрн (12.2017)



Я беру за почти ×3)))

Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))



Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн. Вести с полей)Покупаю кв в Миракс (да, опять).кв по договору 935кгрн (12.2017)Я беру за почти ×3)))Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.

Libo написав: Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.

Где банкротство Evergrande?!

Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?

Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.Где банкротство Evergrande?!Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?

Не подумайте, что это злорадствие, но с большой веростностью вы сделали глупость - оплатили или одному инвестору сверхприбыль, или нескольким (если объект уже переуступался) инвесторам высокую прибыль. Себе же оставили высокие риски. Есть у вас план на "классную фишку", или нет - несущественно. Чем сильнее объект подорожал до того, как вы его купили, тем медленнее он продолжит дорожать после, в случае, если рынок будет расти, и тем сильнее он обвалится в случае, если рынок уйдет на коррекциюСам придумал, сам ответил? Кто тебе что обещал на октябрь, и зачем на ноябрь генерировать новые аргументы, если они неизменны на период октябрь 2021 - сентябрь 2022?