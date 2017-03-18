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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:16
beee написав:Вы с какой целью делитесь? Наверное, же мнение нужно, так? Я например тоже спрашивал совета. Мне здесь помогли сделать выбор.
И если жк проблемный, вам написали. Скажите спасибо. Мне нечего делать думаете, объяснять всем гидро-геологию и принципы работы самотечных канализаций?
Тогда почему мой первый пост про недостаток миракса удалили?
Если заметили, я совет не спрашивал, а делился информацией, как отрасли цены.
Если и писать, то буду без названия ЖК в следующий раз.
И то будут говорить - загоняло в бетон)
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31
5396669 написав:
Вести с полей)
Покупаю кв в Миракс (да, опять).
кв по договору 935кгрн (12.2017)
Я беру за почти ×3)))
Да не дёшево, но там есть классная фишка, которая добавит ей в цене. И да, но когда/если комплекс сдадут.)))
Кстати паркинг так и не поступил по новой в продажу. Придерживают и выставят по 800+кгрн.
Не подумайте, что это злорадствие, но с большой веростностью вы сделали глупость - оплатили или одному инвестору сверхприбыль, или нескольким (если объект уже переуступался) инвесторам высокую прибыль. Себе же оставили высокие риски. Есть у вас план на "классную фишку", или нет - несущественно. Чем сильнее объект подорожал до того, как вы его купили, тем медленнее он продолжит дорожать после, в случае, если рынок будет расти, и тем сильнее он обвалится в случае, если рынок уйдет на коррекцию
Сам придумал, сам ответил? Кто тебе что обещал на октябрь, и зачем на ноябрь генерировать новые аргументы, если они неизменны на период октябрь 2021 - сентябрь 2022?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:32
5396669 написав:
Если заметили, я совет не спрашивал, а делился информацией, как отрасли цены.
Если и писать, то буду без названия ЖК в следующий раз.
И то будут говорить - загоняло в бетон)
Воспринимай спокойно. Чтоб ты не выбрал, тут все равно обольют г.
Каждый сам для себя определяет отношение преимущества/недостатки и соотносит это со стоимостью жилья. Каждому свое. Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире.
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:37
zРадио написав: Libo написав:
Альо! Обвалисты, китаеведы, специалисты по китайскому рынку недвижимостии и прочие синологи.
Где банкротство Evergrande?!
Прошла информация, что дефолт отменили. Октябрь заканчивается. Где ваш обвал и бегство капиталов? Какими будут ваши аргументы на обвал в ноябре?
Сам придумал, сам ответил? Кто тебе что обещал на октябрь, и зачем на ноябрь генерировать новые аргументы, если они неизменны на период октябрь 2021 - сентябрь 2022?
А вот и они...
А что, свеженького утреннего гамнеца с графиками сегодня не будет?
Когда летим в пропасть кризиса?
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:41
Libo написав:
Когда летим в пропасть кризиса?
Забей. Ты, как обычно, узнаешь последним
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:46
Libo написав:
Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире.
Это тоже перебор. Делают выбор исходя из потребностей, бюджета, субъективных оценок (последнее часто имеет решающее значение). И практически всегда это некий компромисс. Конечно же, выбор не будет "лучшим в мире". Мало того, уверен, что именно будет "лучшим в мире" - никто и не знает.
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Faceless
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:51
Faceless написав: Libo написав:
Сделал свой выбор - всё, это мой дом, он для меня лучший в мире.
Это тоже перебор. Делают выбор исходя из потребностей, бюджета, субъективных оценок (последнее часто имеет решающее значение). И практически всегда это некий компромисс. Конечно же, выбор не будет "лучшим в мире". Мало того, уверен, что именно будет "лучшим в мире" - никто и не знает.
Всё нужно покупать так, чтобы выгодно продать, даже если этого не случится. Народная еврейская мудрость (придумал сам)
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beee
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:01
5396669 написав: Sidus написав: beee написав:
Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Так отож, и это еще не самые сильные аргументы против...человек ясно пиарит мертвый ЖК, выводы делаем сами
В очередной раз делаю вывод, что не стоит тут ничего писать и делиться информацией.
Толку нет, только критика и обвинения.
Удачи!
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давно обращал внимание что когда то информативная ветка где можно было получить информацию превратилась в помойку и пристанище флудерастов и всепропальщиков
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:21
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