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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8785878687878788

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:28

  Libo написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:Когда летим в пропасть кризиса? :roll:


Забей. Ты, как обычно, узнаешь последним


Я сделал диверсифай портфолио. Мне кризисы больше не страшны. :lol:


Как Козак с криптоветки? :mrgreen:

И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:53

  zРадио написав:И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3


Миракс на спекуляцию тоже вполне сгодится. Рубанет потом бабла. Паркоместа там тоже очень хорошо пойдут. И под аренду тоже. Там негде парковаться. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:56

Для ориентировки по паркингу в центре, начальная цена аукциона:

В Киеве паркоместа в I и II зонах – это центр Киева – будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".
Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.

Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:15

  Libo написав:
  zРадио написав:И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3


Миракс на спекуляцию тоже вполне сгодится. Рубанет потом бабла. Паркоместа там тоже очень хорошо пойдут. И под аренду тоже. Там негде парковаться. 8)

Тут дуже вибаглива публіка.
По пам’яті не було жодного об’єкта який би сподобався.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:25

  Libo написав:Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен. :?

Вонять там стало не так и давно, примерно лет пять назад, когда как раз стройки начались, поэтому мимо.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:31

  Libo написав:Для ориентировки по паркингу в центре, начальная цена аукциона:

В Киеве паркоместа в I и II зонах – это центр Киева – будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".
Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.

Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.

легче взять на прокат такси и ездить по полосе ОТ и парковаться для их парковок бесплатно
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  Libo написав:Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен. :?

Вонять там стало не так и давно, примерно лет пять назад, когда как раз стройки начались, поэтому мимо.
Диаметр труб по улице не менялся. Пропускная способность тоже. Врезок новых много, сливается больше. Колодцы полные - бздят
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