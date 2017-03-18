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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:28
Как Козак с криптоветки?
И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3
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zРадио
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:53
zРадио написав:
И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3
Миракс на спекуляцию тоже вполне сгодится. Рубанет потом бабла. Паркоместа там тоже очень хорошо пойдут. И под аренду тоже. Там негде парковаться.
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:56
Для ориентировки по паркингу в центре, начальная цена аукциона:
В Киеве паркоместа в I и II зонах – это центр Киева – будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".
Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.
Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.
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Libo
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:15
Libo написав: zРадио написав:
И не переводи стрелки - здесь речь не о твоих инвестициях в серебряные ложки, GME и акции латиноамериканских рудников, а, например, о надцатом объекте в долгострой Миракс, который человек покупает уже после х3
Миракс на спекуляцию тоже вполне сгодится. Рубанет потом бабла. Паркоместа там тоже очень хорошо пойдут. И под аренду тоже. Там негде парковаться.
Тут дуже вибаглива публіка.
По пам’яті не було жодного об’єкта який би сподобався.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:25
Libo написав:
Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен.
Вонять там стало не так и давно, примерно лет пять назад, когда как раз стройки начались, поэтому мимо.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:31
Libo написав:
Для ориентировки по паркингу в центре, начальная цена аукциона:
В Киеве паркоместа в I и II зонах – это центр Киева – будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".
Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.
Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.
легче взять на прокат такси и ездить по полосе ОТ и парковаться для их парковок бесплатно
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:33
unicdima написав: Libo написав:
Там не в канализации дело. ул. Глыбочицкая - это русло реки Глыбочицы, которую в 18-19-м вв. пустили под землю и сейчас используют для ливнестока. По Глыбочице в древние времена с Днепра в Киев заходили торговые суда с товаром и разгружались в районе Воздвиженки. Потом постепенно реку загнали под землю. Сейчас любители могут сходить на увлекательнейшую экскурсию под землю и попутешествовать под землей по руслу.
Так что сыростью там будет бздеть всегда. Но многим этот запах не мешает и даже приятен.
Вонять там стало не так и давно, примерно лет пять назад, когда как раз стройки начались, поэтому мимо.
Диаметр труб по улице не менялся. Пропускная способность тоже. Врезок новых много, сливается больше. Колодцы полные - бздят
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