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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:26
Прохожий написав: beee написав:
Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт
неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)
51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года стоила...Тогда это дёшево не выглядело))
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roberto dark
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:29
roberto dark написав: Прохожий написав: beee написав:
Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт
неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)
51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года
стоила...Тогда это дёшево не выглядело))
ну это уже был не котлован)
кстати сколько она стоит сегодня?)
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