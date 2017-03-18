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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:26
Прохожий написав: beee написав:
Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт
неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)
51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года стоила...Тогда это дёшево не выглядело))
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roberto dark
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:29
roberto dark написав: Прохожий написав: beee написав:
Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт
неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)
51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года
стоила...Тогда это дёшево не выглядело))
ну это уже был не котлован)
кстати сколько она стоит сегодня?)
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Прохожий
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:36
2к 137куе + ремонт 30к (min) .Продавать за 220к .
Error
Ваша бизнес модель восстановлению не продлежит.
И что делать теперь, как жить
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beee
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:38
Придётся эммигрировать из кржн и открывать точку Rozetки
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beee
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:40
Прохожий за 51к именно на котловане...Может это был фейк, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx, я видел точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.
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roberto dark
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:12
roberto dark написав:Прохожий
за 51к именно на котловане...Может это был фей
к, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx
, я видел
точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.
ОЛХ...понятно...Я думал вы в ОП были
если не ошибаюсь в начале 19го в ОП цены были порядка +-1100...
кстати когда вижу на заборе надпись Х.Й уверен что это фейк
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Прохожий
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:57
барабашов написав: vitaliian написав:pesikot
квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.
Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.
До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.
Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?
Похоже, что мы все трое - одногодки
. И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
Ненавидел за уравниловку, когда тупорылый и талантливый, ленивый и трудолюбивый, алкаш и непьющий примерно одинаково получали.
Вот как раз именно они(те, кто упомянуты в сравнениях первыми) и их дети сейчас больше всего надрачивают на совок. Оно и понятно, в нормальных, конкурентных условиях жить и не работать(как они любили) уже не получается.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:00
Прохожий написав: roberto dark написав:Прохожий
за 51к именно на котловане...Может это был фей
к, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx
, я видел
точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.
ОЛХ...понятно...Я думал вы в ОП были
если не ошибаюсь в начале 19го в ОП цены были порядка +-1100...
кстати когда вижу на заборе надпись Х.Й уверен что это фейк
В 2019-м я был в ОП жк Старт на Лукьяновке ЛИЧНО и не только БЫЛ..
Поэтому знаю о чем говорю. А на счет прошлогоднего обьявления за 56000 по переуступке, то и сам очень удивился, что цена выросла ВСЕГО на 5000$ за 12 мес при уже шевелившихся строителях на обьекте. Соотвественно возникли сомнения об обьявлении. Хотя застройщик очень медленно "запрягал" на начальном этапе строительства+ локдауны и возможно народ в Украине еще не особо верил будущий "дорожай".
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roberto dark
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