RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8786878787888789

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 110
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:26

  Прохожий написав:
  beee написав:Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт

неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)


51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года стоила...Тогда это дёшево не выглядело))
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 04.06.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:29

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Кто что думает про жк старт? В новостях пишут, готовится для запуска на ремонт

неплохой ЖК
цена на котловане была хорошей)


51 000$ за 37 м от застройщика видовая в 10 этажной секции летом 2019 года стоила...Тогда это дёшево не выглядело))

ну это уже был не котлован)

кстати сколько она стоит сегодня?)
Прохожий
 
Повідомлень: 12490
З нами з: 05.06.13
Подякував: 805 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2к 137куе + ремонт 30к (min) .Продавать за 220к .
Error
Ваша бизнес модель восстановлению не продлежит.
И что делать теперь, как жить
beee
 
Повідомлень: 275
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Придётся эммигрировать из кржн и открывать точку Rozetки
beee
 
Повідомлень: 275
З нами з: 26.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:40

Прохожий за 51к именно на котловане...Может это был фейк, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx, я видел точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 04.06.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:12

  roberto dark написав:Прохожий за 51к именно на котловане...Может это был фейк, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx, я видел точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.

ОЛХ...понятно...Я думал вы в ОП были
если не ошибаюсь в начале 19го в ОП цены были порядка +-1100...

кстати когда вижу на заборе надпись Х.Й уверен что это фейк :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12490
З нами з: 05.06.13
Подякував: 805 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:57

  барабашов написав:
  vitaliian написав:pesikot квартиру им подарило государство когда родился я а им было по 23 года. Я на свою первую квартиру серьезно откладывал 6 лет и купил её в 34 года, в основном благодаря девальвации 2008, которая снизила ценники вдвое. По ценам 2007 года я бы собирал на квартиру лет 10-12. Простые цифры говорят о многом и опровергают твои дешевые мифы.

Я совок не помню, но родителям там жилось лучше, о чем они мне сами неоднократно говорили. Из проблем была только одна - дефицит. Сейчас у молодежи проблем намного больше за что купить еду, заплатить комуналку, заплатить за серьезную медицину (если понадобится), у кого нет квартиры - за что её купить, где найти нормальную работу и дальше по списку.

До уровня позднего совка нам ещё расти и расти, чтобы всем давали квартиры в 23 года, дешёвую коммуналку и бесплатную медицину.

Шо это за пездёж-галдёж шо молодым 23х летним родителям по рождению первенца, причём почти без стажа(ну лет 5 от силы, и то если папа мент и служил ППСником) давали отдельную квартиру??? Квартиру можно было оформить кооперативную, а это в такие годы молодые только за взятку от 1000р и если тесть - зампред коопа, или дед твой ветеран весь в медалях, и он шёл на 30ти летие Победы на улучшение жилищных условий вне очереди(а для этого надо было изначально либо жить в коммуналке,либо в ветхом жилье со сральней на улице и колонкой там же), потому что в Совке если у тебя больше 8метров жилой площади было на рыло в отдельной!!! квартире не младше 1925года постройки на 1975год, то претендовать на улучшение жилищных условий ты(дед или папа) мог только в особом порядке с подачи больших людей типа первого секретаря райкома, начальника ОВД, командующего округом, директора предприятия что само может построить микрорайон как наш ЮМЗ и т.п. Так что не надо ля-ля.
И главное - если тебе в 2008м было 34, т.е. ты на месяцы старше меня - как это ты не помнишь совок???
Может и в очередях ты за сахаром, колбасой, да всем что жрать надо не стоял? И ГКЧП ты не помнишь?

Похоже, что мы все трое - одногодки :D . И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
Ненавидел за уравниловку, когда тупорылый и талантливый, ленивый и трудолюбивый, алкаш и непьющий примерно одинаково получали.
Вот как раз именно они(те, кто упомянуты в сравнениях первыми) и их дети сейчас больше всего надрачивают на совок. Оно и понятно, в нормальных, конкурентных условиях жить и не работать(как они любили) уже не получается.
Damien
 
Повідомлень: 432
З нами з: 28.04.20
Подякував: 278 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:00

  Прохожий написав:
  roberto dark написав:Прохожий за 51к именно на котловане...Может это был фейк, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx, я видел точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.

ОЛХ...понятно...Я думал вы в ОП были
если не ошибаюсь в начале 19го в ОП цены были порядка +-1100...

кстати когда вижу на заборе надпись Х.Й уверен что это фейк :mrgreen:


В 2019-м я был в ОП жк Старт на Лукьяновке ЛИЧНО и не только БЫЛ.. :wink: Поэтому знаю о чем говорю. А на счет прошлогоднего обьявления за 56000 по переуступке, то и сам очень удивился, что цена выросла ВСЕГО на 5000$ за 12 мес при уже шевелившихся строителях на обьекте. Соотвественно возникли сомнения об обьявлении. Хотя застройщик очень медленно "запрягал" на начальном этапе строительства+ локдауны и возможно народ в Украине еще не особо верил в будущий "дорожай".
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 04.06.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:29

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:
  roberto dark написав:Прохожий за 51к именно на котловане...Может это был фейк, но ирония в том, что немногим более года назад, в разгар пандемии, на olx, я видел точно такую же однуху там, только в другой секции за 56 000$ и это уже НЕ БЫЛ КОТЛОВАН ТОЧНО.

ОЛХ...понятно...Я думал вы в ОП были
если не ошибаюсь в начале 19го в ОП цены были порядка +-1100...

кстати когда вижу на заборе надпись Х.Й уверен что это фейк :mrgreen:


В 2019-м я был в ОП жк Старт на Лукьяновке ЛИЧНО и не только БЫЛ.. :wink: Поэтому знаю о чем говорю. А на счет прошлогоднего обьявления за 56000 по переуступке, то и сам очень удивился, что цена выросла ВСЕГО на 5000$ за 12 мес при уже шевелившихся строителях на обьекте. Соотвественно возникли сомнения об обьявлении. Хотя застройщик очень медленно "запрягал" на начальном этапе строительства+ локдауны и возможно народ в Украине еще не особо верил в будущий "дорожай".

как то так и есть
но Я про цену в январе19 на этапе "огородили забором поле/готовимся рыть яму")

проект хороший но меня в 19м остановил застройщик ноунейм...
Прохожий
 
Повідомлень: 12490
З нами з: 05.06.13
Подякував: 805 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8786878787888789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2157, 2158, 2159
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21584 3971364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 13:24
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
704 354250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 11:22
DimasEltsef
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50325
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23002)
25.10.2021 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.