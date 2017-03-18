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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8787878887898790

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 111
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:18

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Когда фантазия иссякнет у киевские девелоперов на экзотические названия своих жк, то возможно мы увидим и какой-нибудь жк Rammstaein или жк Metallica :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:21

не крушельницкого а ЖК Сектор Газа
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы

Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
барабашов
 
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