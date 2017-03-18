|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:18
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03
Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|