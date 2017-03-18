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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 111
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:18

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Когда фантазия иссякнет у киевские девелоперов на экзотические названия своих жк, то возможно мы увидим и какой-нибудь жк Rammstaein или жк Metallica :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:21

не крушельницкой а ЖК Сектор Газа
Востаннє редагувалось trololo в Пон 25 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы

Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:45

  Damien написав:Похоже, что мы все трое - одногодки :D . И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

То вы просто не знали, что жили далеко не одинаково.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:01

  unicdima написав:
  Damien написав:Похоже, что мы все трое - одногодки :D . И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

То вы просто не знали, что жили далеко не одинаково.


Красная Плесень - "Дети не вступайте в КПСС".

https://useraudio.net/search/%D0%BD%D0% ... 1%81%D1%81
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:37

  барабашов написав: так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.

у вас какой-то неправильный Коран. если не ошибаюсь, то в идеале 50% у дизеля и то- это низкооборотистые судовые двигатели объемом в кубометры.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:47

  Damien написав:Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.
Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.
antonivs3
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