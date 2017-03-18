Додано: Пон 25 жов, 2021 23:47

Damien написав: Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.