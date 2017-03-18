Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ? Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
Damien написав:Похоже, что мы все трое - одногодки . И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
То вы просто не знали, что жили далеко не одинаково.
Damien написав:Похоже, что мы все трое - одногодки . И очень странно, что Виталиан плохо помнит поздний СССР. Еще более странно, что он ему нравится. Я, например, помню эту "самую миролюбивую страну в мире" начиная от смерти Брежнева и далее. Несмотря на свой подростковый возраст и льющуюся из каждого утюга пропаганду о "самой лучшей в мире стране", несмотря на "Слава КПСС" куда ни глянь, я эту страну искренне ненавидел. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
То вы просто не знали, что жили далеко не одинаково.
Damien написав:Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо. Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.