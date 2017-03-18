roberto dark написав:antonivs3 написав:
Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.
Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.
+Уровень деградации и ущербности некоторых представителей украинского общества, виден невооружённым взглядом, на том же форуме. Особенно в лице таких ярких его представителей, как акурт из соседней ветки, для которого ВСЕ СВОЁ - "НАЙКРАЩЕ. А ЯКЩО ЯКИЙСЬ НЕГІДНИК З НИМ НЕ ЗГОДЕН, ТО ТАКОМУ БІДОЛАЗІ ВЖЕ НІЧОГО, НІХТО І НІКОЛИ НЕ ДОПОМОЖЕ".
73% населення цієї території є ментальними селянами або сантехніками. Саме вони обрали клоуна-блазня, який "через офшори платить всі податки і нюхає кокс".
Побачимо, чим все це закінчиться.
На жаль, селяни з клоунами і сантехніками не можуть не те що обігнати Польщу чи побудувати новий міст через Дніпро, а навіть підтримувати в належному стані дороги, АЕС та інший спадок клятого совка!
П.С. Зростання цін КРЖН, схоже, закінчилось.