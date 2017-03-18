Додано: Вів 26 жов, 2021 09:16

antonivs3 написав: Damien написав: Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого. Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.

Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен. Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется.А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.

В целом да, но этого недостаточно. Сейчас кто соображает или усердно работает живет на порядок лучше того, кто не напрягается. Это справедливо.В СССР было расслоение на самом деле не меньше, чем сейчас. Люди всегда найдут чем выделиться и как урвать. Когда система не не дает это сделать честно, то находят другие пути. 90-ые тоже были не самым лучшим временем потому что богатство доставалось не всегда по труду и способностям, но все равно лучше чем 80-ые.Если посмотреть ретроспективно, то сейчас мы ментально ближе к Западаному миру, чем когда либо.