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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 жов, 2021 08:33
Уяви, що протягом поколінь накопичувалося багатство, яке ніхто не експропріював, не бомбив, не підривав, не спалював ...
І за кілька віків назбиралося стільки цінностей, що можна не паритися, попивати каву по 5 разів в офісі (фіікаа), не переживати щодо рівня з.п. і податків, так як рівень життя і так високий.
А тепер згадаєм, що тут відбулося на цій території за останні 100 з гаком років, починаючи від 1913 року.
Тому маємо, що маємо.
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:16
antonivs3 написав: Damien написав:
Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.
Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше.
А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.
Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.
В целом да, но этого недостаточно. Сейчас кто соображает или усердно работает живет на порядок лучше того, кто не напрягается. Это справедливо.
В СССР было расслоение на самом деле не меньше, чем сейчас. Люди всегда найдут чем выделиться и как урвать. Когда система не не дает это сделать честно, то находят другие пути. 90-ые тоже были не самым лучшим временем потому что богатство доставалось не всегда по труду и способностям, но все равно лучше чем 80-ые.
Если посмотреть ретроспективно, то сейчас мы ментально ближе к Западаному миру, чем когда либо.
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Vlad442
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