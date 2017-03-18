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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8788878987908791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 111
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:33

Уяви, що протягом поколінь накопичувалося багатство, яке ніхто не експропріював, не бомбив, не підривав, не спалював ...

І за кілька віків назбиралося стільки цінностей, що можна не паритися, попивати каву по 5 разів в офісі (фіікаа), не переживати щодо рівня з.п. і податків, так як рівень життя і так високий.

А тепер згадаєм, що тут відбулося на цій території за останні 100 з гаком років, починаючи від 1913 року.

Тому маємо, що маємо.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:16

  antonivs3 написав:
  Damien написав:Страну, где все жили не хорошо, а ОДИНАКОВО ПЛОХО. Просто сравнивать было не с чем(зарубеж нельзя, а в совке - у всех одинаково) и не видели этого.

Когда не с чем сравнивать, это не всегда плохо. Тут (и не только тут) на форуме 90% комплексов как раз из-за того, что сравнивают постоянно, меряют. В свою пользу получается не так часто, как хочется. Уравниловка плохо, но она и не была абсолютной, кто соображал, в целом жил лучше. А бесконтрольное расслоение тоже не всегда хорошо.
Мне нравятся скандинавские страны. Уравниловка? В принципе, да, но никто не жалуется и не носится со своим грузовиком на форуме, так как в принципе, любой может купить, а не покупает, потому что он такой просто не нужен.

В целом да, но этого недостаточно. Сейчас кто соображает или усердно работает живет на порядок лучше того, кто не напрягается. Это справедливо.
В СССР было расслоение на самом деле не меньше, чем сейчас. Люди всегда найдут чем выделиться и как урвать. Когда система не не дает это сделать честно, то находят другие пути. 90-ые тоже были не самым лучшим временем потому что богатство доставалось не всегда по труду и способностям, но все равно лучше чем 80-ые.
Если посмотреть ретроспективно, то сейчас мы ментально ближе к Западаному миру, чем когда либо.
Vlad442
 
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