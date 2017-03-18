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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:18
Додано: Пон 25 жов, 2021 21:21
не крушельницкой а ЖК Сектор Газа
Востаннє редагувалось trololo в Пон 25 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03
Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:37
Додано: Вів 26 жов, 2021 05:56
ЖК Раді-кал
ЖК Меркурі
ЖК Колєктор
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:53
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Таких "прорабов" - сдал квартиру-выкинул сим карту, полно. у нормальных специалистов, работы на год вперёд
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