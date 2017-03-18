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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 111
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:18

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Когда фантазия иссякнет у киевские девелоперов на экзотические названия своих жк, то возможно мы увидим и какой-нибудь жк Rammstaein или жк Metallica :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:21

не крушельницкой а ЖК Сектор Газа
Востаннє редагувалось trololo в Пон 25 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03

  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы

Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 23:37

  барабашов написав: так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.

у вас какой-то неправильный Коран. если не ошибаюсь, то в идеале 50% у дизеля и то- это низкооборотистые судовые двигатели объемом в кубометры.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 05:56

  roberto dark написав:
  beee написав:мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Когда фантазия иссякнет у киевские девелоперов на экзотические названия своих жк, то возможно мы увидим и какой-нибудь жк Rammstaein или жк Metallica :D

ЖК Раді-кал
ЖК Меркурі
ЖК Колєктор
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:53

  5396669 написав:
UA написав:
  beee написав:Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так


За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))
Bezzhenets
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Таких "прорабов" - сдал квартиру-выкинул сим карту, полно. у нормальных специалистов, работы на год вперёд
beee
 
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