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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:50
мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
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beee
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:21
не крушельницкой а ЖК Сектор Газа
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 25 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 22:03
beee написав:
мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Я как старый металлюга готов купить в Киеве 4 квартиры, только если они будут построены в новых ЖK Slayer, Sepultura, Mayhem и естественно Sodom. Или у вас уже вся столица Mayhem, a Г9а с Даймондом этот ЖK Sodom? A ЖК Sepultura тоже уже построена и неоднократно на месте расхреняченных старых кладбищ?
Тогда может мне самому заложить ЖК Deicide на улице Гленна Бентона с видом из панорамных окон моего пентхауса на Лавру, чтоб так сказать сублимировать мечту?
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барабашов
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Додано: Пон 25 жов, 2021 23:37
барабашов написав:
так у турбодизеля по Корану кпд под 70% в отличие от 45-50% в идеале на современном инжекторе.
у вас какой-то неправильный Коран. если не ошибаюсь, то в идеале 50% у дизеля и то- это низкооборотистые судовые двигатели объемом в кубометры.
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antonivs3
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Додано: Вів 26 жов, 2021 05:56
roberto dark написав: beee написав:
мне нравится рядом с поэтикой жк kreator в честь великой немецкой трэш-металл группы
Когда фантазия иссякнет у киевские девелоперов на экзотические названия своих жк, то возможно мы увидим и какой-нибудь жк Rammstaein или жк Metallica
ЖК Раді-кал
ЖК Меркурі
ЖК Колєктор
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:53
5396669 написав: UA написав: beee написав:
Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))
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Bezzhenets
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:03
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:12
Таких "прорабов" - сдал квартиру-выкинул сим карту, полно. у нормальных специалистов, работы на год вперёд
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beee
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:27
flyman написав:
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?
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Frant
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