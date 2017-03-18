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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8787878887898790

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 111
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
14%
15
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32

  Frant написав:
  flyman написав:Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.

Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?

Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.

Про ROI та PE ratio навіть не буду починати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:34

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.

Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?

Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.

Ти серйозно вважаєш, що безробітний, який живе на 3000 грн/міс, може щось купити на КРЖН??? Хоча би на оКРЖН?
Хіба що сарай в Бородянці. :mrgreen:

Без майнового цензу - подібні форуми швидко вироджуються в зібрання школярів, студентів та пенсіонерів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:51

  Унуноктий написав:Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
Frant
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