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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32
Frant написав: flyman написав:
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?
Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.
Про ROI та PE ratio навіть не буду починати.
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:34
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?
Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.
Ти серйозно вважаєш, що безробітний, який живе на 3000 грн/міс, може щось купити на КРЖН??? Хоча би на оКРЖН?
Хіба що сарай в Бородянці.
Без майнового цензу - подібні форуми швидко вироджуються в зібрання школярів, студентів та пенсіонерів.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:43
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:51
Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
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Frant
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