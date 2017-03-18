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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32
Frant написав: flyman написав:
Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.
Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?
Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.
Про ROI та PE ratio навіть не буду починати.
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:43
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:51
Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
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Frant
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:10
beee написав:
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен
Плюсанул, то есть по переуступке человек не попадает на налог с продажи ?
Сори за детские вопросы, не сталкивался с таким.
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Хомякоид
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:14
Хомякоид написав: beee написав:
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен
Плюсанул, то есть по переуступке человек не попадает на налог с продажи ?
Сори за детские вопросы, не сталкивался с таким.
На налоги не попадает никак.
Но сама переуступка прав, стоит у разных застройщиков по-разному.
У столицы 10 тыс грн, смешная.
КАН оxyeli 5% от полной стоимости.
У кого-то 1- 2 тыс$.
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beee
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:18
beee написав:
На налоги не попадает никак.
Но сама переуступка прав, стоит у разных застройщиков по-разному.
У столицы 10 тыс грн, смешная.
КАН оxyeli 5% от полной стоимости.
У кого-то 1- 2 тыс$.
Опять плюсую. Еще вопрос если сталкивались в свете последних нововведений.
Инвестирование вводяться в какие-то реестры ? Или предвар.договор не вноситься ?
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Хомякоид
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:22
Сталкивался. И постоянно это делаю.
Никуда не вносится. И нигде не светишься , кроме как финмониторинг при оплате в банке по договору - нужно показать откуда бабосики. Но. У каждого ОП есть свои нач отделом банка (укргаз - дп-да тот самый), юниверсал (моно), где всё делают.
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beee
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:22
Frant написав:
Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
Ясен пень, что особливо в прикиєвських єпенях. Ведь выезжают киевляне в эти самые єпеня и прочие кончи. В селе возле моего коттеджного городка цены на землю и хаты выросли за последние пару лет раза в два-три. Статус успешного киевлянина предполагает наличие по крайней мере летней резиденции за Киевом. А если удаленка приживется, то пипл предпочтет и жить там постоянно. Ну а в самом Киеве будет рост за счет успешной и богатеющей молодежи и провинции.
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Libo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:28
В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:30
Libo написав: Frant написав:
Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
Ясен пень, что особливо в прикиєвських єпенях. Ведь выезжают киевляне в эти самые єпеня и прочие кончи. В селе возле моего коттеджного городка цены на землю и хаты выросли за последние пару лет раза в два-три. Статус успешного киевлянина предполагает наличие по крайней мере летней резиденции за Киевом. А если удаленка приживется, то пипл предпочтет и жить там постоянно. Ну а в самом Киеве будет рост за счет успешной и богатеющей молодежи и провинции.
"Чисельність українців стабільно зменшується[1], народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те місце у світі) . Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38,8 мільйонів осіб (11-те місце у світі серед сучасних держав); на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року — 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно з переписом 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб "
Розсмішив)))
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Frant
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