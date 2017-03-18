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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8788878987908791>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32

  Frant написав:
  flyman написав:Подзвонив прораб якись, якому дав номер тел. менеджер з ВП з продажу кавалірок.
Пропонував свої послуги.
Я так бачу, що "сось-сось" починається не тільки у забудовників, а вже і в ремонтників.

Прораб в курсі, що ти живеш на 3000 грн/міс??
Чи будівельники - вже погоджуються працювати за мішок картоплі?

Франт, ти не путай грішне з праведним: "бюджет проїдання" і "бюджет розвитку/інвестицій".
От успішний долярчик, не знає скільки він заробить, якщо купить шапку за 500 грн, продасть за 600 грн, а потім купить за 700 грн і продасть за 800 грн., так як, скоріше за все не розуміє структури витрат: постійні і змінні. Пише, що такий бізнес буде у збиток.

Про ROI та PE ratio навіть не буду починати.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:51

  Унуноктий написав:Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:10

  beee написав:
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен


Плюсанул, то есть по переуступке человек не попадает на налог с продажи ?
Сори за детские вопросы, не сталкивался с таким.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  beee написав:
Хомякоид написав:Господа тут вопрос по теме.
Несколько немецких товарищей хотят деньги провернуть в украинском бетоне (котлован-сдача-выход)
Каким образом можна все оформить что-бы не попадать на налог при продаже для нерезидентов ? Кто-то сталкивался ?
Покупал у нерезиков. Переуступку пусть делают. Причём дома были сданы. Переуступку многие ращрешают даже когда адрес присвоен


Плюсанул, то есть по переуступке человек не попадает на налог с продажи ?
Сори за детские вопросы, не сталкивался с таким.
На налоги не попадает никак.
Но сама переуступка прав, стоит у разных застройщиков по-разному.
У столицы 10 тыс грн, смешная.
КАН оxyeli 5% от полной стоимости.
У кого-то 1- 2 тыс$.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:18

  beee написав:
На налоги не попадает никак.
Но сама переуступка прав, стоит у разных застройщиков по-разному.
У столицы 10 тыс грн, смешная.
КАН оxyeli 5% от полной стоимости.
У кого-то 1- 2 тыс$.


Опять плюсую. Еще вопрос если сталкивались в свете последних нововведений.
Инвестирование вводяться в какие-то реестры ? Или предвар.договор не вноситься ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сталкивался. И постоянно это делаю.
Никуда не вносится. И нигде не светишься , кроме как финмониторинг при оплате в банке по договору - нужно показать откуда бабосики. Но. У каждого ОП есть свои нач отделом банка (укргаз - дп-да тот самый), юниверсал (моно), где всё делают.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:22

  Frant написав:
  Унуноктий написав:Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?


Ясен пень, что особливо в прикиєвських єпенях. Ведь выезжают киевляне в эти самые єпеня и прочие кончи. В селе возле моего коттеджного городка цены на землю и хаты выросли за последние пару лет раза в два-три. Статус успешного киевлянина предполагает наличие по крайней мере летней резиденции за Киевом. А если удаленка приживется, то пипл предпочтет и жить там постоянно. Ну а в самом Киеве будет рост за счет успешной и богатеющей молодежи и провинции. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:30

  Libo написав:
  Frant написав:
  Унуноктий написав:Киев вымирает http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Значить, нерухомість буде дорожчати?
особливо в прикиєвських єпенях?


Ясен пень, что особливо в прикиєвських єпенях. Ведь выезжают киевляне в эти самые єпеня и прочие кончи. В селе возле моего коттеджного городка цены на землю и хаты выросли за последние пару лет раза в два-три. Статус успешного киевлянина предполагает наличие по крайней мере летней резиденции за Киевом. А если удаленка приживется, то пипл предпочтет и жить там постоянно. Ну а в самом Киеве будет рост за счет успешной и богатеющей молодежи и провинции. :?

"Чисельність українців стабільно зменшується[1], народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те місце у світі) . Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38,8 мільйонів осіб (11-те місце у світі серед сучасних держав); на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року — 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно з переписом 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб "

Розсмішив))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Frant
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