Дик, пользуйтєсь єлєктрічкамі Луганского вагонорємонтного завода.
Швидко, вдобно, дешево, наідійно. Вибирай всі штири.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:31
Дик, пользуйтєсь єлєктрічкамі Луганского вагонорємонтного завода.
Швидко, вдобно, дешево, наідійно. Вибирай всі штири.
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))[/quote]Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коллеги, уникальная и последняя возможность поиграть в игру "за сколько купят завтра Большевик". Онлайн трансляция мероприятия позволит в полной мере насладиться процессом...
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:13
Эту статистику пошли ЗРаднио, пусть намалюет тебе график и дрочите на него.
При этом вас информирую, что демография - это таинство господнее. Будет ниспослана нам сверху благодать и некий знак неведомый, и начнем шпилиться, рожать, размножаться и демография выйдет в знак плюс. Вся история демографии человечества это волны вверх или вниз. Сейчас вниз, а потом будет вверх. А почему обязательно будет вверх? Да потому что край этот один из самых благодатных на земле. Очевидно же. Бестолочи-демографы сраные.
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