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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8788878987908791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:31

  beee написав:В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.

Дик, пользуйтєсь єлєктрічкамі Луганского вагонорємонтного завода. :mrgreen:
Швидко, вдобно, дешево, наідійно. Вибирай всі штири.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bezzhenets написав:
  5396669 написав:
UA написав:[quote="5321352:beee"]Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка

Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так


За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))[/quote]Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу
5396669
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коллеги, уникальная и последняя возможность поиграть в игру "за сколько купят завтра Большевик". Онлайн трансляция мероприятия позволит в полной мере насладиться процессом...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:13

  Frant написав:"Чисельність українців стабільно зменшується[1], народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те місце у світі) . Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38,8 мільйонів осіб (11-те місце у світі серед сучасних держав); на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року — 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно з переписом 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб "



Эту статистику пошли ЗРаднио, пусть намалюет тебе график и дрочите на него.
При этом вас информирую, что демография - это таинство господнее. Будет ниспослана нам сверху благодать и некий знак неведомый, и начнем шпилиться, рожать, размножаться и демография выйдет в знак плюс. Вся история демографии человечества это волны вверх или вниз. Сейчас вниз, а потом будет вверх. А почему обязательно будет вверх? Да потому что край этот один из самых благодатных на земле. 8) Очевидно же. :shock: Бестолочи-демографы сраные. :P
Libo
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