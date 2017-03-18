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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:31
beee написав:
В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
Дик, пользуйтєсь єлєктрічкамі Луганского вагонорємонтного завода.
Швидко, вдобно, дешево, наідійно. Вибирай всі штири.
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:45
Bezzhenets написав: 5396669 написав:
UA написав:[quote="5321352:beee"]Миракс это плохая инвестиция. Проблемы с канализацией, вонь по улице. Рядом подол плаза такая же подделка
Миракс это лучшая инвестиция с целью переуступки.
За пол часа до сделки продавец передумал и снял с продажи...
Как-то так
За пол часа до сделки продавец узнал что в Мираксе переуступка закрыта?))[/quote]Уже открыта.
Но стоит это 5% и уже официально, через кассу
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58
Коллеги, уникальная и последняя возможность поиграть в игру "за сколько купят завтра Большевик". Онлайн трансляция мероприятия позволит в полной мере насладиться процессом...
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adeges
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:13
Frant написав:
"Чисельність українців стабільно зменшується[1], народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те місце у світі) . Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38,8 мільйонів осіб (11-те місце у світі серед сучасних держав); на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року — 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно з переписом 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб "
Эту статистику пошли ЗРаднио, пусть намалюет тебе график и дрочите на него.
При этом вас информирую, что демография - это таинство господнее. Будет ниспослана нам сверху благодать и некий знак неведомый, и начнем шпилиться, рожать, размножаться и демография выйдет в знак плюс. Вся история демографии человечества это волны вверх или вниз. Сейчас вниз, а потом будет вверх. А почему обязательно будет вверх? Да потому что край этот один из самых благодатных на земле.
Очевидно же.
Бестолочи-демографы сраные.
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Libo
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:43
adeges написав:
Коллеги, уникальная и последняя возможность поиграть в игру "за сколько купят завтра Большевик". Онлайн трансляция мероприятия позволит в полной мере насладиться процессом...
ставки принимаются ?
моя ставка - зеро
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baraka
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:49
flyman написав: beee написав:
В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
Дик, пользуйтєсь єлєктрічкамі Луганского вагонорємонтного завода.
Швидко, вдобно, дешево, наідійно. Вибирай всі штири.
Тільки дешево. Ані швидко (купа зупинок, інколи досить довгих), ані вдобно (зазвичай незручний графік руху, ще й електричка брудна, смердюча, з специфічним контингентом), ані надійно (часті поломки, відміни поїздів)
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Faceless
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Додано: Вів 26 жов, 2021 15:54
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
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beee
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:41
beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
З Козятина в КПІ?
Тяжке дитинство, буває.
А я пішки ходив. Від дверей квартири до універа всього 20 хв. пєхотою.
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flyman
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:45
flyman написав: beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
З Козятина в КПІ?
Тяжке дитинство, буває.
А я пішки ходив. Від дверей квартири до універа всього 20 хв. пєхотою.
В кпи двоечники учатся и слава БГ у нас в проектом бюро (в Киеве) ваши бездари тоннели не считали
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:53
beee написав: flyman написав: beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
З Козятина в КПІ?
Тяжке дитинство, буває.
А я пішки ходив. Від дверей квартири до універа всього 20 хв. пєхотою.
В кпи двоечники учатся и слава БГ у нас в проектом бюро (в Киеве) ваши бездари тоннели не считали
Я випускник не КПІ, а KSE.
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flyman
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