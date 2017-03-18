Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
Frant написав:"Чисельність українців стабільно зменшується[1], народжуваність 2017 року становила 10,3 ‰ (189-те місце у світі), смертність — 14,4 ‰ (5-те місце у світі), природний приріст — -0,41 % (220-те місце у світі) . Історично чисельність населення країни зростала так: станом на 1917 рік на території у сучасних межах України мешкало 38,8 мільйонів осіб (11-те місце у світі серед сучасних держав); на початок Другої світової війни, 1939 року — 39 млн осіб; після війни у межах УРСР 1959 року мешкало 42 млн осіб; 1970 року — 47 млн осіб; на момент здобуття незалежності, 1991 року — 52 млн осіб; згідно з переписом 2001 року — 48,5 млн осіб; перед початком російсько-української війни, на початку 2014 року — 45,5 млн осіб "
Эту статистику пошли ЗРаднио, пусть намалюет тебе график и дрочите на него. При этом вас информирую, что демография - это таинство господнее. Будет ниспослана нам сверху благодать и некий знак неведомый, и начнем шпилиться, рожать, размножаться и демография выйдет в знак плюс. Вся история демографии человечества это волны вверх или вниз. Сейчас вниз, а потом будет вверх. А почему обязательно будет вверх? Да потому что край этот один из самых благодатных на земле. Очевидно же. Бестолочи-демографы сраные.
beee написав:В пригороде столько живёт народу. Люди, блин, рождайтесь пожалуйста в городе Киеве. А то вы статистику портите, но это пол беды. А главное - дайте вашу мать мне нормально поездить хотя бы пол года за город.
Тільки дешево. Ані швидко (купа зупинок, інколи досить довгих), ані вдобно (зазвичай незручний графік руху, ще й електричка брудна, смердюча, з специфічним контингентом), ані надійно (часті поломки, відміни поїздів)