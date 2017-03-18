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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8789879087918792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:19

  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве :)

Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
pesikot
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