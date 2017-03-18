Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:19
Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве
Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
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