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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8789879087918792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:19

  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве :)

Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 06:11

  Libo написав:
  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли


Ну ты даешь ... :shock:
Нашел бы себе какую-нибудь курицу под универом, дул бы ее 5 лет и еще жил бы бесплатно вблизи у кафедре. :lol: Еще бы и прописали, теща бы кормила ... У нас тут есть один такой зятёк. :wink:

Звати його Лібо?

Працювати - не пробував?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:47

  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про успіхи Успіха ;)

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:22

  Успіх написав:Про успіхи Успіха ;)

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мелко.
Давно пора свою собственную ветку создавать типа "Успех в контексте Доллярчика".
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28

  antey1969 написав:
  Успіх написав:Про успіхи Успіха ;)

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мелко.
Давно пора свою собственную ветку создавать типа "Успех в контексте Доллярчика".

"Дурень думкою багатіє"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте :mrgreen:
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
beee
 
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