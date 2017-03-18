Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:19
Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве
Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
Додано: Сер 27 жов, 2021 06:11
Звати його Лібо?
Працювати - не пробував?
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:47
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про успіхи Успіха
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:22
Мелко.
Давно пора свою собственную ветку создавать типа "Успех в контексте Доллярчика".
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28
"Дурень думкою багатіє"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
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