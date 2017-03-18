Додано: Сер 27 жов, 2021 10:16

Успіх написав: Про успіхи Успіха

![/url] Про успіхи Успіха![/url]

Ось тут добре написано про успішного Долярчека:"Вы наверняка видели в социальных сетях всех этих замечательных людей, которые ездят на дорогих машинах, покупают квартиры в столичных небоскрёбах, управляют собственными яхтами и периодически предлагают научить остальных, как добиться того же. Или не предлагают, а «просто делятся» своими достижениями, сопровождая их заезженными цитатами и пространными рассуждениями о том, как важно много работать и не бояться рисковать.Почти никогда нельзя сказать, чем они вообще занимаются. Понятно только, что «мутят стартап» или «развивают проект», но конкретики добиться, как правило, не получится.Они очень любят поучать других — рассказывают, как много вокруг возможностей, как глупо их не использовать и какие они, адепты, молодцы, в отличие от всех остальных.Они обожают демонстрировать роскошь. Каждый пост — это ужины в шикарных ресторанах, поездки на автомобилях бизнес‑класса, полёты на частных самолётах, примерка брендовых вещей и прочее.Они пытаются что‑то продать, например курсы или рекламу в блоге, а иногда предлагают вложиться в их проект.Они не показывают свой продукт и не рассказывают в подробностях, как именно пришли к успеху."