Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бы снова не рухнули.
Интересно спрогнозировать высокую себестоимость по инфляции и отсутствие спроса. Опять будут недострои и обманутые инвесторы.
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:19
Нуу ... у нас есть адепт Ирпеней, мол, в Ирпенях фонтаны, а пробки исключительно в Киеве
Ну а то, что из Ирпеней и создают пробки в Киеве по многу часов, так того не замечает
Додано: Сер 27 жов, 2021 06:11
Звати його Лібо?
Працювати - не пробував?
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:47
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про успіхи Успіха
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:22
Мелко.
Давно пора свою собственную ветку создавать типа "Успех в контексте Доллярчика".
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:28
"Дурень думкою багатіє"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40
Назву - "Зелена жаба дусить зелену муху"
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:16
Ось тут добре написано про успішного Долярчека:
"Вы наверняка видели в социальных сетях всех этих замечательных людей, которые ездят на дорогих машинах, покупают квартиры в столичных небоскрёбах, управляют собственными яхтами и периодически предлагают научить остальных, как добиться того же. Или не предлагают, а «просто делятся» своими достижениями, сопровождая их заезженными цитатами и пространными рассуждениями о том, как важно много работать и не бояться рисковать.
Почти никогда нельзя сказать, чем они вообще занимаются. Понятно только, что «мутят стартап» или «развивают проект», но конкретики добиться, как правило, не получится.
Они очень любят поучать других — рассказывают, как много вокруг возможностей, как глупо их не использовать и какие они, адепты, молодцы, в отличие от всех остальных.
Они обожают демонстрировать роскошь. Каждый пост — это ужины в шикарных ресторанах, поездки на автомобилях бизнес‑класса, полёты на частных самолётах, примерка брендовых вещей и прочее.
Они пытаются что‑то продать, например курсы или рекламу в блоге, а иногда предлагают вложиться в их проект.
Они не показывают свой продукт и не рассказывают в подробностях, как именно пришли к успеху."
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