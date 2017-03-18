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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:47
beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
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барабашов
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:29
барабашов написав: beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:24
В позорном так называемом аукционе по Большевику ожидаемо победил Хмельницкий. Противно
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adeges
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:24
Бывший завод "Большевик" продали с аукциона за 1 429 017 000. Покупатель ТОВ "Дженерад комерс". Ранее Кабмин утвердил условия приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") со стартовой ценой 1 389 017 000 грн
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:29
adeges написав:
В позорном так называемом аукционе по Большевику ожидаемо победил Хмельницкий. Противно
це той що мотоциклєтний "побєділ"?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:34
beee написав: барабашов написав: beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
Жёстко у вас с прогулами было.
Это что за ВУЗ и в каких годах так происходило?
А что за сборная была, не по тяжёлой атлетике, а то иначе зачем Финька с её ХХХХл салоном, а не МЛ там или Х6? Я сам в институте немного в команде нашего института по этой теме засветился, травма помешала продолжить.
5х3часа в неделю трешей - это питание ещё должное надо, не на пустой каше же с соей сидеть, минимум три курицы в неделю надо съедать плюс творог и молочку для связок и суставов. Кто то должен был вас хорошо подкармливать, не родители же?
Диплом пригодился или так, украшение стола?
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барабашов
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:42
Libo написав:
Эту статистику пошли ЗРаднио, пусть намалюет тебе график и дрочите на него.
При этом вас информирую, что демография - это таинство господнее. Будет ниспослана нам сверху благодать и некий знак неведомый, и начнем шпилиться, рожать, размножаться и демография выйдет в знак плюс. Вся история демографии человечества это волны вверх или вниз. Сейчас вниз, а потом будет вверх. А почему обязательно будет вверх? Да потому что край этот один из самых благодатных на земле.
Очевидно же.
Бестолочи-демографы сраные.
И какой длины период нужно взять, чтобы увидеть, как нисходящий тренд сменяется восходящим? До 2050-го точно вниз. Это не примитивная экстраполяция, а автономный прогноз ООН, за которым стоит комплексный социально-экономический анализ.
Как ты предлагаешь использовать свои догадки по поводу далекого будущего?
"Долгосрочная перспектива - плохой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мы мертвы" (с) Дж. Кейнс
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zРадио
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:21
барабашов написав: beee написав:
барабашов написав:[quote="5322261:beee"]У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.
У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.
Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.
А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США
Жёстко у вас с прогулами было.
Это что за ВУЗ и в каких годах так происходило?
А что за сборная была, не по тяжёлой атлетике, а то иначе зачем Финька с её ХХХХл салоном, а не МЛ там или Х6? Я сам в институте немного в команде нашего института по этой теме засветился, травма помешала продолжить.
5х3часа в неделю трешей - это питание ещё должное надо, не на пустой каше же с соей сидеть, минимум три курицы в неделю надо съедать плюс творог и молочку для связок и суставов. Кто то должен был вас хорошо подкармливать, не родители же?
Диплом пригодился или так, украшение стола?[/quote]
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ДИИТ. Начало 2000х. Чего только Ким по геодезии стоил. Человек 5 вылетело.
Пауэрлифтинг. У покойного Кравы.
Стипендия президентская кормила. Призовые. Колбаса от спонсоров. Рекорд страны в жиме лёжа давал прирост на пожрать, ну типа поехать с штангой для понта за 500 грн
Финик едет по метровым сугробам. 22 катки и 405 сил. Он великолепен. А салон мы и так засрали. Куда нам немца
Востаннє редагувалось beee
в Сер 27 жов, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:22
zРадио написав:
И какой длины период нужно взять, чтобы увидеть, как нисходящий тренд сменяется восходящим?
от 2014го и особенно выделить точку МХЗ на графике
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Прохожий
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:31
beee
Тогда отрекомендуюсь - ДМетИ им.Л.И.Брежнева
Всем наши спортсмены валюту на входе в новооткрытый Металлург меняли в 93м и на фонтане ЦУМа само собой.
Пауерлифтинг мимо меня пролетел как то как с гопотой плотно склеился в 94м, хотя в 96м в качалку Горного уже ходил и за нашим корпусом М напротив химхлама в первом в городе магазина спортивного питания на Гагарина 19 протеины с однокурсниками покупали. Банка 197грн за кило чистяка стоила 25 лет назад.
Раз геодезию сдавали то очевидно у вас строительная специальность была(я электронщик, АСУТП)?
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барабашов
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