Додано: Сер 27 жов, 2021 13:21

барабашов написав: beee написав: барабашов написав: [quote="5322261:beee"]У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?

Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.

У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.

Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.

А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США Те, кто подрабатывал и не учился, тот до сих пор на рынке торгует.У нас жёстко было. Из 70 чел отчислили 30.Даже если ваши родители нищие, вам даётся раз в жизни шанс учиться. Я ещё тренировался 5 дней в неделю по 3 часа в сборной.А нищий студент нашим бабам даром не нужен, поэтому не фантазируйте, мы не в США

Жёстко у вас с прогулами было.Это что за ВУЗ и в каких годах так происходило?А что за сборная была, не по тяжёлой атлетике, а то иначе зачем Финька с её ХХХХл салоном, а не МЛ там или Х6? Я сам в институте немного в команде нашего института по этой теме засветился, травма помешала продолжить.5х3часа в неделю трешей - это питание ещё должное надо, не на пустой каше же с соей сидеть, минимум три курицы в неделю надо съедать плюс творог и молочку для связок и суставов. Кто то должен был вас хорошо подкармливать, не родители же?Диплом пригодился или так, украшение стола?[/quote]*************ДИИТ. Начало 2000х. Чего только Ким по геодезии стоил. Человек 5 вылетело.Пауэрлифтинг. У покойного Кравы.Стипендия президентская кормила. Призовые. Колбаса от спонсоров. Рекорд страны в жиме лёжа давал прирост на пожрать, ну типа поехать с штангой для понта за 500 грнФиник едет по метровым сугробам. 22 катки и 405 сил. Он великолепен. А салон мы и так засрали. Куда нам немца