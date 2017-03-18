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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8790879187928793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 112
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
18%
20
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
12
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:32

  барабашов написав:
  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте :mrgreen:

ага) 100%
только вот в 90х любая тачка была роскошью, и заработать не нее было крайне не просто
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:18

  Феодал написав:
  барабашов написав:
  beee написав:У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли

Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте :mrgreen:

ага) 100%
только вот в 90х любая тачка была роскошью, и заработать не нее было крайне не просто

тут у нас клюб виживших мільонерів-брактів-КМС із 90х
flyman
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