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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:32
барабашов написав: beee написав:
У меня от 5 лет езды по 3 часа в одну сторону в универ на электричке, панические атаки начинаются только от одной мысли
Это при Андропове штоли было, что нельзя было снять квартиру под универом или на зубиле под музыку сократить дорогу до тридцати минут?
Правильно физически развитый студент в начале-середине 90х всегда мог подзаработать на такое чудо кацапской техники или особо одарённые на 525ю как у Сашки Белого и не тратить драгоценное время на проезд в засранном общественном транспорте
ага) 100%
только вот в 90х любая тачка была роскошью, и заработать не нее было крайне не просто
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Феодал
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:08
Феодал написав:
ага) 100%
только вот в 90х любая тачка была роскошью, и заработать не нее было крайне не просто
зато можно было за тачку получить квартиру)
вот такие были времена...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:14
Прохожий написав: Феодал написав:
ага) 100%
только вот в 90х любая тачка была роскошью, и заработать не нее было крайне не просто
зато можно было за тачку получить квартиру)
вот такие были времена...
Так, середина 1990-х років. В кінці 1990-х - ціни КРЖН надто виросли для такого обміну))).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 17:39
Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.
Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…
Гуру, цю єресь читати можна?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:04
КНРЖ нельзя усреднять.
Это поле для манипуляций.
Нужна градация: возраст объекта, класс (эконом, бизнес...), локация ( берег, пригород)
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beee
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:16
Первый написав:
Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.
Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…
Гуру, цю єресь читати можна?
Гуры - это ж практики вроде? Не? Но позволю и себе высказаться - то, что за 2020-й КРЖН не вырос, я тут спорить устал, в том числе с тобой, поровшим отсебятину, сравнивая мух с котлетами. Теперь ты приводишь это как нечто, подкрепляющее твои слова? Ну-ну...
Что до 2021-го - объективные проверяемые данные дают 17% роста (10% в гривнах плюс 7% укрепление гривны к доллару).
Поэтому, да, эта "ересь" гораздо больше похожа на правду, чем твоя "практика"
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zРадио
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:28
zРадио написав: Первый написав:
Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.
Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…
Гуру, цю єресь читати можна?
Гуры - это ж практики вроде? Не? Но позволю и себе высказаться - то, что за 2020-й КРЖН не вырос, я тут спорить устал, в том числе с тобой, поровшим отсебятину, сравнивая мух с котлетами. Теперь ты приводишь это как нечто, подкрепляющее твои слова? Ну-ну...
Что до 2021-го - объективные проверяемые данные дают 17% роста (10% в гривнах плюс 7% укрепление гривны к доллару).
Поэтому, да, эта "ересь" гораздо больше похожа на правду, чем твоя "практика"
Зі, тут успішний долярчик сильно дуже цікавився ціною кавалірки біля ШРТ, так от, по прикидам анологів олх виходить 1500 у.е. м2 без ремонта і 2Куе з ремонтом, з чого роблю висновок що смарт з ремонтом в 15 м2 наразі 30куе а 20м2 смарт 40куе.
Що скажуть практики? Виросте ще на 20% чи на 50% за 2022?
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flyman
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:11
flyman написав:
з чого роблю висновок що смарт з ремонтом в 15 м2 наразі 30куе
кто ЦА?
15м2 это не смарт, это камера
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:20
у меня есть наработка по поводу смартов.
их чего-то гребут, ну ясно чего - студенты и слои населения.
я придумал как делать ремонт в них за 8к. и придумал как получить смарт, если на рынке его нет. (не скажу). один раз такое сделали.
но с маленькой маржой - хоботни много, лень.
тем, кто хотел стать инвестором, а у вас было, например, 30 к - вы вполне могли стартонуть, не вляпавшись в пригород.
нужно начать снимать ролики или бизнес тренинги
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beee
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:30
beee написав:
нужно начать снимать ролики или бизнес тренинги
надеюсь у форума будет эксклюзив
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trololo
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