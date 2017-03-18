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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 жов, 2021 19:38
trololo написав: beee написав:
нужно начать снимать ролики или бизнес тренинги
надеюсь у форума будет эксклюзив
ну, ролики ж для лохов будут про успешный успех, а не для вас, думающих.
ещё заразитесь - вам это токсично
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Додано: Сер 27 жов, 2021 20:06
beee написав:
КНРЖ нельзя усреднять.
Это поле для манипуляций.
Нужна градация: возраст объекта, класс (эконом, бизнес...), локация ( берег, пригород)
Володар графіків сказав що це все …ня. Індекс і КРАПКА! За Аргументи що купляєш квартиру, а не індекс, і те що фактор виду з вікна може вплинути лень не в 2 рази на ціну, а в панелі дбк взагалі не вплинуть - можна від гуру отримати графіком доміка проміж очі:-)
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Додано: Сер 27 жов, 2021 20:13
zРадио написав: Первый написав:
Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.
Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр…
Гуру, цю єресь читати можна?
Гуры - это ж практики вроде? Не? Но позволю и себе высказаться - то, что за 2020-й КРЖН не вырос, я тут спорить устал, в том числе с тобой, поровшим отсебятину, сравнивая мух с котлетами. Теперь ты приводишь это как нечто, подкрепляющее твои слова? Ну-ну...
Что до 2021-го - объективные проверяемые данные дают 17% роста (10% в гривнах плюс 7% укрепление гривны к доллару).
Поэтому, да, эта "ересь" гораздо больше похожа на правду, чем твоя "практика"
Допоможи порахувати. Було 950. Стало 1250. Це на скільки відсотків парапланерувало?
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